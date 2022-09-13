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    Jessica Barry imzalı, nefesleri kesen gerilim romanı: Ölümcül Gerçek

    Dünya çapında 20’ye yakın ülkeye satılan Jessica Barry imzalı Ölümcül Gerçek, Türkiye’deki polisiye gerilim hayranlarına müjde niteliğinde...
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:28
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    Jessica Barry imzalı, nefesleri kesen gerilim romanı: Ölümcül Gerçek

    Hollywood’da bir film anlaşması da bulunan Ölümcül Gerçek, kendilerini ve sevdiklerini korumak için akılalmaz engelleri aşan iki inatçı kadın hakkında yürekleri hoplatan bir gerilim…

    Okurken elinizden bırakamayacağınız roman, bir anne ile kızının arasındaki kopmaz bağları gösteren, mecazlarla dolu harika bir hikaye anlatıyor.

    "Kendinizi kaybedeceğiniz ziyafet"

    Londra’da yaşayan ABD’li bir yazarın Jessica Barry mahlasıyla kaleme aldığı Ölümcül Gerçek, artık Türkçede... People Magazine dergisinin, “Kendinizi kaybedeceğiniz bir ziyafet" sözleriyle yer verdiği romanı büyük bir keyifle okuyacaksınız.

    Jessica Barry imzalı, nefesleri kesen gerilim romanı: Ölümcül Gerçek #1

    Başka olan gerçekler

    Allison ile nişanlısının içinde bulunduğu özel uçak Colorado dağlarında düştüğünde, herkes Allison’ın öldüğünü varsayar. Oysa gerçek bambaşkadır. Allison’ın, mükemmel nişanlısıyla lüks bir dünyada kurduğu hayat göz açıp kapayıncaya kadar yok olmuştur.

    Geçmişteki karanlık sırlar...

    Şimdi sadece geçmişindeki karanlık sırlardan değil, aynı zamanda her hareketini takip eden adamı alt etmek için de kaçması gerekmektedir.

    Ülkenin diğer ucunda Allison’ın annesi, kayıp olduğu tahmin edilen kızının durumuna dair bir haber alabilmek için çaresizce çırpınmaktadır.

    Jessica Barry imzalı, nefesleri kesen gerilim romanı: Ölümcül Gerçek #2

    Kavuşmak için savaşmak

    Maggie, tek çocuğunu kaybetmiş olabileceğini kabul etmeyi reddeder ve yavaş yavaş gerçeği keşfetmeye başlar. Anne ve kızı, hayatta kalmak, karanlık bir yalanlar ağında yollarını bulmak ve birbirlerine tekrar kavuşmak için savaşmak zorundadır.


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