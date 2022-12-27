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    Jhumpa Lahiri'nin bir kadın hikayesini anlattığı romanı: Olduğum Yer

    Jhumpa" Lahiri, Hint-Amerikalı roman ve öykü yazarı olan Jhumpa Lahiri, Olduğum Yer romanında bir kadının etkileyici öyküsünü anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 13:46
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    Jhumpa Lahiri'nin bir kadın hikayesini anlattığı romanı: Olduğum Yer

    Bir kadın, kendi şehrinde, kendi başına yürüyor. Hayat yolculuğunun ortasında yolunu kaybettiğinin farkında. Her bir gününün fonunda yer alan bu şehir, olduğu yer, hikâyesinin gizli kahramanı. Sokakları, parkları, müzeleri, mağazaları, kafeleriyle kadının tek gerçek sırdaşı.

    Pulitzer Ödüllü Jhumpa Lahiri’nin yeni romanı Olduğum Yer, hiçbir zamana, mekâna ya da insana ait olamamış, endişe ile coşku, köklenme ile yabancılaşma arasında gidip gelen bir kadının hikâyesi.

    Engelleri aşma dürtüsüyle dolup taşarken tarzı, üslubu ve hassasiyetleriyle de yazarın cesur dönüşümünü ortaya koyuyor. Lahiri, edebiyat yolculuğuna yeni bir dilde devam ederek İtalyanca yazdığı ilk romanında sanatsal başarısını da yeni bir seviyeye taşıyor.

    Jhumpa Lahiri nin bir kadın hikayesini anlattığı romanı: Olduğum Yer #1

    Kitap hakkında görüşler

    "Hipnotize eden bir ‘sırra kadem basma’ numarası."

    OBSERVER

    "Zarafetle yazılmış... Baharın ilk sıcak akşamında, güneş batarken çıkılan bir gezintiye benziyor. Mücevher gibi bir kitap."

    BOOKPAGE

    "Lahiri’nin dili ince bir elekten geçmiş gibi, her sözcüğü ışıldayan birer değerli taş."

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