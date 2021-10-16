J.K Rowling'den içinizi ısıtacak kitap: Noel Domuçu ile Jack’in Müthiş Maceraları

Dünyanın en iyi hikâyecilerinden biri olan J. K. Rowling’in kaleminden, bir çocuğun en sevdiği oyuncağını bulmak için ne kadar ileri gidebileceğine dair, içinizi ısıtacak sürükleyici bir macera.

Türkiye’de Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan, illüstratör Jim Field’ın göz alıcı resimleriyle “Noel Domuçu ile Jack’in Müthiş Maceraları”, ailedeki herkesin çok seveceği bir klasik olmaya aday.

Domuç yumuşacık havlu kumaştan yapılma minik oyuncak bir domuzdu. Karnında ufacık plastik boncuklar vardı, bu yüzden onu bir yerlere fırlatması çok eğlenceliydi. Pofuduk ayakları gözyaşı damlalarını silmek için birebirdi.





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"DOMUÇ"

Sahibi Jack daha çok küçükken her gece, Domuç’un kulağınıemerek uyuyakalırdı. Jack konuşmaya başladığında “domuz” diyemediğinden “Domuç” dedi ve böylelikle Domuç’a adını vermiş oldu. Bir süre sonra da herkes “Domuç” a kısaca “Dom” demeye başladı.





KORKUNÇ ŞEY...

Jack’in iyi gününde de kötü gününde de Dom hep onun yanında olmuştur. Ta ki bir Noel arifesine dek: Ne yazık ki korkunç bir şey olmuş ve Dom kaybolmuştur. Ama Noel arifesi mucizelerin gerçekleşip kaybolan umutların geri döndüğü, her şeyin canlanabildiği bir gecedir oyuncakların bile.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com