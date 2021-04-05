Jodi Picoult'dan zamanlar üstü bir roman: Taş Kağıt Makas

Çoksatan listelerinin değişmez ismi, tüm dünyada milyonlarca okura ulaşan Jodi Picoult bir kez daha unutulmaz bir hikaye anlatıyor, merhametin, suçun ve vicdanın izini sürüyor.

En temel duygular canlanıyor, en katı önyargılar sorgulanıyor. Jodi Picoult bir kez daha unutulmaz bir esere imza atıyor.

June Nealon'ın tek hayali ailesiyle mutlu bir yaşam sürmekti. Hayallerinden uyandığında gördüğü manzara ise bambaşkaydı..

Acımasızca işlenmiş bir cinayete kurban giden eşinin ve kızının cesetleri.

BİR MUCİZE

Ve kalp nakli bekleyen diğer kızının yalvaran gözleri. Şimdi yaralarını sarmak için zaman kızının ve kocasının katli için adalet…

Ve diğer kızına yeni bir kalp bulmak için mucize arıyor, Shay Bourne bir hükümlü.

Sayfa: 480

YAKLAŞAN SON...

Bir polis memurunu ve üvey kızını öldürmekten suçlu bulundu. New Hampshire'de 58 yıl sonra ilk kez ölüm cezasına çarptırılan mahkum oldu. Hapishanede geçen 11 yılın ardından Shay Bourne için son yaklaşıyor.

Jodi Picoult

İDAM MAHKUMUNUN SON İSTEĞİ

Shay kaderine razıydı, ta ki acilen kalp nakline ihtiyaç duyan genç bir kızla ilgili o haberi okuyana kadar. Şimdi idamlık mahkumun son bir isteği var...

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