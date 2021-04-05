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    Jodi Picoult'dan zamanlar üstü bir roman: Taş Kağıt Makas

    Çoksatan listelerinin değişmez ismi, tüm dünyada milyonlarca okura ulaşan Jodi Picoult bir kez daha unutulmaz bir hikaye anlatıyor, merhametin, suçun ve vicdanın izini sürüyor.
    • Özel İçerik
    • 05.04.2021 - 15:29
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    Jodi Picoult'dan zamanlar üstü bir roman: Taş Kağıt Makas

    En temel duygular canlanıyor, en katı önyargılar sorgulanıyor. Jodi Picoult bir kez daha unutulmaz bir esere imza atıyor.

    June Nealon'ın tek hayali ailesiyle mutlu bir yaşam sürmekti. Hayallerinden uyandığında gördüğü manzara ise bambaşkaydı..

    Acımasızca işlenmiş bir cinayete kurban giden eşinin ve kızının cesetleri.

    BİR MUCİZE

    Ve kalp nakli bekleyen diğer kızının yalvaran gözleri. Şimdi yaralarını sarmak için zaman kızının ve kocasının katli için adalet…

    Ve diğer kızına yeni bir kalp bulmak için mucize arıyor, Shay Bourne bir hükümlü.

    Jodi Picoult dan zamanlar üstü bir roman: Taş Kağıt Makas #1

    Sayfa: 480

    YAKLAŞAN SON...

    Bir polis memurunu ve üvey kızını öldürmekten suçlu bulundu. New Hampshire'de 58 yıl sonra ilk kez ölüm cezasına çarptırılan mahkum oldu. Hapishanede geçen 11 yılın ardından Shay Bourne için son yaklaşıyor.

    Jodi Picoult dan zamanlar üstü bir roman: Taş Kağıt Makas #2

    Jodi Picoult

    İDAM MAHKUMUNUN SON İSTEĞİ

    Shay kaderine razıydı, ta ki acilen kalp nakline ihtiyaç duyan genç bir kızla ilgili o haberi okuyana kadar. Şimdi idamlık mahkumun son bir isteği var...

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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