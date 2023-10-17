Jodi Picoult'un cesur sorular sorduğu, yıkıcı ve düşündürücü romanı: Işığın İki Yüzü Empati Kraliçesi, 30'dan fazla dilde milyonlarca okurun sahibi, Kız Kardeşim İçin, Cam Çocuk, Küçük Muazzam Şeyler, 19 Dakika başta olmak üzere onlarca romanıyla her yaştan okurun favori yazarı Amerikalı Jodi Picoult'nun yeni romanı: Işığın İki Yüzü...

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Amerikalı yazar Jodi Picoult’nun sondan başa doğru kaleme aldığı Işığın İki Yüzü, on bir saatte birbirine hiç benzemeyen on karakterin aynı kaderde nasıl kesiştiğinin sarsıcı hikayesi, sorduğu yakıcı sorularla cesur bir meydan okuma. Jodi Picoult’nun en iyi işlerinden Işığın İki Yüzü hassas bir konuyu, ustalıkla ele alıyor.

People Jodi Picoult’nun saat saat geriye doğru ilerleyen müthiş romanı, çetrefilli sosyal konuları dürüstlükle tartışmaya açıyor.

Picoult, bir kez daha derin araştırmalarıyla edebiyatını buluşturuyor. Işığın İki Yüzü, kürtaj tarihini gözler önüne seren ve iki tarafın da aslında ne demek istediğini sorgulayan güçlü bir roman.

Politikacıların yapamadığını yapan yazar

Işığın İki Yüzü, Picoult’nun yeni zaferinin adı. Günümüzde her zamankinden daha çok tartışılan bir konunun kışkırtıcı keşfiyle karşı karşıyayız. Picoult, politikacıların başaramadığını edebiyatıyla başarıyor.

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Yönlendirici bir rehber kitap

Picoult en cesur haliyle karşımızda…

Tam kıvamında, dengeli ve kesinlikle çok ses getirecek bir roman. Romanın sonunda okurları, Picoult ile yapılmış samimi bir sohbet ve kitap kulüpleri için hazırlanmış yönlendirici bir rehber de bekliyor.

Jodi Picoult

Kitaba dair...

Kısacık hayatının en kötü gününü yaşayan Wren’e, Merkez’de unutulmaz karakterler eşlik ediyor: Hayat kurtarmaya çalışan bir hemşire, işini ve inancını en baştan sorgulamak zorunda kalacak bir doktor, hasta kılığında bir kürtaj karşıtı, hamileliğini sonlandırmak isteyen genç bir kadın ve sesini duyurmaya çalışan bir adam...

Hamile bir kadın ve doğmamış bir çocuk eşit haklara mı sahiptir? İyi ebeveyn olmak nedir ve doğru her zaman tek midir? Artık şu doğmama ve doğurmama hakkını ciddi bir şekilde konuşalım mı?

Acil bir durum ve kabus

Merkez’de sıradan bir sonbahar günü... Her şey yolunda görünüyor. Ta ki gözü dönmüş silahlı bir adam ateş açıp içerideki herkesi rehin alana dek. Rehine arabulucusu Hugh McElroy, vakit kaybetmeden olay yerine intikal ediyor. Tam iletişime geçmeye hazırken telefonuna gelen mesaj, acil durumu kâbusa çeviriyor.

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