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- Johann Wolfgang Von Goethe'nın İtalya Seyahati kitabı
Johann Wolfgang Von Goethe'nın İtalya Seyahati kitabı
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 10:52
- Güncelleme : 18.11.2021 - 11:06
İtalya Seyahati, Alman edebiyatının en büyük ustası Goethe'nin rüyalarının ülkesi İtalya’ya yaptığı yolculuğun gezi notlarını bir araya getiriyor.
Johann Wolfgang von Goethe, 3 Eylül 1786 gecesi sabaha karşı kimseye haber vermeden gizlice Weimar’daki evinden çıkar ve çocukluğundan beri hayalini kurduğu İtalya’ya gitmek üzere yola koyulur.
Genç yaşta yazdığı Genç Werther’in Acıları ile yakaladığı şöhretten ve sürdürdüğü bakanlık görevinden yorgun düşen Goethe, bu kaçışın körelen yaratıcılığına çare olacağını umut eder.
Johann Wolfgang Von Goethe
DERİNLEMESİNE GÖZLEM
Tanınmamak için adını değiştirir ve en yakınlarına bile nerede olduğunu Haber vermez. Birkaç ay süreceğini düşündüğü bu seyahat, neredeyse iki yıl sürer. Goethe, yolculuk boyunca İtalya’nın coğrafyasına, insanlarına, kültürüne ve gündelik yaşamına dair derinlemesine gözlemlerde bulunur.
Sayfa: 369
OTOBİYOGRAFİK KİTAP
Büyük ölçüde otobiyografik izler taşıyan bu gezi notlarında, yazarın gösterişli bir hayattan sade bir varoluşa uzanan kişisel dönüşümüne de tanıklık ederiz.
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonahber.com