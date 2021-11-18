Johann Wolfgang Von Goethe'nın İtalya Seyahati kitabı

Almanyazar Johann Wolfgang Von Goethe'nin, İtalya Seyahati adlı gezi kitabında, kendisinin İtalya'ya yaptığı eşsiz gezi notları yer alıyor.

İtalya Seyahati, Alman edebiyatının en büyük ustası Goethe'nin rüyalarının ülkesi İtalya’ya yaptığı yolculuğun gezi notlarını bir araya getiriyor.

Johann Wolfgang von Goethe, 3 Eylül 1786 gecesi sabaha karşı kimseye haber vermeden gizlice Weimar’daki evinden çıkar ve çocukluğundan beri hayalini kurduğu İtalya’ya gitmek üzere yola koyulur.

Genç yaşta yazdığı Genç Werther’in Acıları ile yakaladığı şöhretten ve sürdürdüğü bakanlık görevinden yorgun düşen Goethe, bu kaçışın körelen yaratıcılığına çare olacağını umut eder.

Johann Wolfgang Von Goethe

DERİNLEMESİNE GÖZLEM

Tanınmamak için adını değiştirir ve en yakınlarına bile nerede olduğunu Haber vermez. Birkaç ay süreceğini düşündüğü bu seyahat, neredeyse iki yıl sürer. Goethe, yolculuk boyunca İtalya’nın coğrafyasına, insanlarına, kültürüne ve gündelik yaşamına dair derinlemesine gözlemlerde bulunur.

Sayfa: 369

OTOBİYOGRAFİK KİTAP

Büyük ölçüde otobiyografik izler taşıyan bu gezi notlarında, yazarın gösterişli bir hayattan sade bir varoluşa uzanan kişisel dönüşümüne de tanıklık ederiz.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonahber.com