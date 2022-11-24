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    John David Anderson'dan kozmik bir macera: Kaçak Yolcu

    Amerikalı John David Anderson'un okurların ellerinden düşüremeyecekleri bu katmanlı roman, hedefe giden yol zor hatta bazen imkânız bile olsa, asla pes etmemek gerektiğini hatırlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 15:40
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    John David Anderson'dan kozmik bir macera: Kaçak Yolcu

    Beklenmedik öyküleri olağanüstü kurgulara dönüştürme yeteneğiyle tanınan Amerikalı yazar John David Anderson, İkarus Günlükleri serisinin ilk halkası Kaçak Yolcu'da ibreyi bu kez bilimkurgu türüne çeviriyor ve macera dolu bir uzay operasına imza atıyor.

    Bilimkurgu türünün tüm kodlarını başarıyla kullanan Kaçak Yolcu, yarattığı kozmik maceranın arka planında aile, aidiyet, kayıpla başa çıkma, cesaret edinme gibi manevi duygulara temas ederek, insanlarla karşı karşıya gelen dünyadışı varlıkların eksik yönlerini de gösteriyor.

    Yeni ufuklara dümen kıran kitap

    Uzayın derinliklerinde, tehlikeli bir savaşın ortasında, kaybettiklerini arayan on üç yaşındaki bir çocuğun başına gelen akılalmaz olayları konu edinen kitap; savaş ve barış, dünya halklarının sorunları, teknolojinin geleceği, evrendeki yerimiz gibi derin mevzulara eğilerek yeni ufuklara dümen kırıyor.

    John David Anderson dan kozmik bir macera: Kaçak Yolcu #1

    Sayfa: 368

    Güçlü bir anlatı

    Genç okurları 2050'li yıllarda gezegeneler arasında geçen kovalamacalı bir serüvene buyur eden roman, bilimkurgu şaheseri pek çok filme ve kitaba yaptığı sayısız göndermeyle de güçlü anlatısını perçinliyor.

    John David Anderson dan kozmik bir macera: Kaçak Yolcu #2

    John David Anderson

    Kitaba dair....

    Leo, ağabeyi Gareth ve babası Dr. Fender'la birlikte uzun bir yolculuktadır. Tazı adlı uzay gemisinde, Güneş Sistemi'nin çok ötesinde, evrendeki en değerli kaynak olan ventasyumun izinde tam üç yıldır sürüklenmektedirler.

    Fakat yolculukları şiddetli bir patlamayla kesilir, çünkü Dünya ve Aykar gezegenlerinin başdüşmanı Djar İmparatorluğu, gemilerine hain bir saldırı düzenlemiştir.

    Leo, şimdi babasından ve ağabeyinden ayrı, uzayın bambaşka bir köşesine savrulur; üstelik kaderi de İkarus isimli bir korsan gemisinin ve onun tuhaf mürettebatının elindedir.

    Ailesine yeniden kavuşmak ve galaksiyi saran devasa savaştan canlı kurtulmak içinse yapabilecekleri çok sınırlıdır.


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