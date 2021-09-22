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    John Medina’dan sağlıklı ve iyi yaşlanmanın reçetesinin kitabı

    Beyin Kuralları kitabının yazarı moleküler biyolog Dr. John Medina’dJan iyi yaşlanmanın reçetesi: Zinde Bir Yaşlılık İçin Beyin Kuralları: Sağlıklı ve Mutlu Kalmanın 10 İlkesi yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 10:36
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    John Medina’dan sağlıklı ve iyi yaşlanmanın reçetesinin kitabı

    John Medina’nın yaşlanmayla ilgili gerçekleri ve iyi yaşlanmanın yollarını, kendine özgü ilgi çekici ve mizahi tarzıyla anlattığı kitap sunduğu püf noktalarıyla başucu kitabı olacak. Yaşlanma sürecinin hoş olmayan etkilerini yaşıyorsanız ya da sevdikleriniz için endişeleriniz varsa, Zinde Bir Yaşlılık İçin Beyin Kuralları tam size göre.

    Çoksatan Beyin Kuralları kitabıyla beynimizin gerçekte nasıl çalıştığını anlatan moleküler biyolog Dr. John Medina şimdi de Zinde Bir Yaşlılık İçin Beyin Kuralları’nda, ilerleyen yaşlarda verimli bir hayat sürmenin yollarını paylaşıyor.

    John Medina’dan sağlıklı ve iyi yaşlanmanın reçetesinin kitabı #1

    BİLİNDİK SORUNLARA ÇÖZÜMLER

    Bilindik problemlere şaşırtıcı çözümler sunan kitap Sosyal Beyin, Düşünen Beyin, Beden ve Beyin ile Gelecekteki Beyin başlıklı dört farklı bölümden oluşuyor. Dr. John Medina, tüm bölümleri beyin sağlığını koruyacak bir plana bağlıyor.

    John Medina’dan sağlıklı ve iyi yaşlanmanın reçetesinin kitabı #2

    YAŞLILIĞIN PÜF NOKTALARI

    Zinde Bir Yaşlılık İçin Beyin Kuralları adlı kitabında ev, iş yeri, okul gibi yaşam alanlarımızı neden yeniden tasarlamamız gerektiğini açıklayan Dr. John Medina, yaşlanma sürecinin verimli ve sağlıklı şekilde geçirilebilmesine dair püf noktalarından bahsediyor.

    Medina aynı zamanda büyüleyici hikâyeleri ve mizah anlayışı sayesinde, yaşlanmanın tamamen bir çöküş anlamına gelmediğini de vurguluyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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