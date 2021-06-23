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    John Perkins'ın çok satan kitabı: Jaguara Dokunmak

    Tüm dünyada büyük ses getiren, hepsatan listelerinde olan Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları serisinin yazarı John Perkins, yeni kitabıyla şubat ayında okurlarıyla buluşuyor: Jaguara Dokunmak...
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 14:50
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    John Perkins'ın çok satan kitabı: Jaguara Dokunmak

    Modern zaman kâhini, ekonomik tetikçi John Perkins, bir ekonomik tetikçi olarak yaşadıklarını anlatıyor, günümüzün Ölüm Ekonomisi’ni Yaşam Ekonomisi’ne nasıl çevireceğimizin ipuçlarını veriyor. Perkins, dört hayat yaşadı. Bir ekonomik tetikçi.

    Başarılı bir alternatif enerji şirketinin ekonomik tetikçi geçmişini açıklamadığı için ödüllendirilen CEO’su. Yerel kültürler ve şamanizm uzmanı, uzmanlığını dünyaya nasıl daha iyi bakabileceğimizi öğretmek için kullanan bir rehber.

    John Perkins ın çok satan kitabı: Jaguara Dokunmak #1

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    Sayfa: 296

    SIRA DIŞI BİR YAZAR

    Bir ekonomik tetikçiyken yaptığı sıra dışı işleri ve gerçek hayat hikâyesini anlatan ve Amerika’yı küresel bir imparatorluğa dönüştüren uluslararası entrikaları ve yolsuzlukları ifşa eden bir yazar.

    John Perkins ın çok satan kitabı: Jaguara Dokunmak #2

    John Perkins

    REHBER NİTELİĞİNDE KİTAP

    Jaguara Dokunmak bu dört hayatın kesişme noktası. Günümüzün hırslı ve vur-kaça odaklı bakış açılarının sebep olduğu problemlerine çözüm önerileri içeren bir rehber.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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