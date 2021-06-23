John Perkins'ın çok satan kitabı: Jaguara Dokunmak

Tüm dünyada büyük ses getiren, hepsatan listelerinde olan Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları serisinin yazarı John Perkins, yeni kitabıyla şubat ayında okurlarıyla buluşuyor: Jaguara Dokunmak...

Modern zaman kâhini, ekonomik tetikçi John Perkins, bir ekonomik tetikçi olarak yaşadıklarını anlatıyor, günümüzün Ölüm Ekonomisi’ni Yaşam Ekonomisi’ne nasıl çevireceğimizin ipuçlarını veriyor. Perkins, dört hayat yaşadı. Bir ekonomik tetikçi.

Başarılı bir alternatif enerji şirketinin ekonomik tetikçi geçmişini açıklamadığı için ödüllendirilen CEO’su. Yerel kültürler ve şamanizm uzmanı, uzmanlığını dünyaya nasıl daha iyi bakabileceğimizi öğretmek için kullanan bir rehber.

Sayfa: 296

SIRA DIŞI BİR YAZAR

Bir ekonomik tetikçiyken yaptığı sıra dışı işleri ve gerçek hayat hikâyesini anlatan ve Amerika’yı küresel bir imparatorluğa dönüştüren uluslararası entrikaları ve yolsuzlukları ifşa eden bir yazar.

John Perkins

REHBER NİTELİĞİNDE KİTAP

Jaguara Dokunmak bu dört hayatın kesişme noktası. Günümüzün hırslı ve vur-kaça odaklı bakış açılarının sebep olduğu problemlerine çözüm önerileri içeren bir rehber.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com