John Steinbeck'in direniş romanı: Gazap Üzümleri

Amerikalı yazar Nobel Ödüllü John Steinbeck'in Gazap Üzümleri romanı, Amerika'da geçen işçi hareketini ve yoksulluktan bitap düşmüş insanların destansı direnişini okurlara aktarıyor.

Amerikalı yazar John Steinbeck’in Pulitzer Ödülü alan Gazap Üzümleri 1939 yılında yayımlandı. Yazar, edebiyata yaptığı katkılardan dolayı 1962 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

Yazarın Gazap Üzümleri dâhil birçok eseri filme uyarlandı. 1940’da beyaz perdeye taşınan roman ABD yapımı dramatik filmdir. Özgün adı The Grapes of Wrath'tır. (Ateşin Üzümleri) Senaryosunu Nunnally Johnson'ın uyarlayıp yazdığı filmi John Ford yönetmiştir. Kitap ilk kez ABD'de Viking Press tarafından New York'ta basıldı.

YÜZYILIN 100 KİTABI ARASINDA

Steinbeck özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra kaleme aldığı ideolojik ağırlıklı kitaplarıyla büyük takdir topladı. En çok okunan klasiklerin başında gelen Gazap Üzümleri, Le Monde’nin yüzyılın 100 kitabı arasında da yerini almıştır.

Fareler ve İnsanlar, Cennetin Doğuşu, İnci, Sardalya Sokağı, Aysız Geceler ve daha birçok kitaba imza atan dünyaca ünlü romancı Steinbeck; realizm akımının özelliklerini eserlerine fazlasıyla yansıtmış.

JOAD AİLESİNİN HİKÂYESİ

Toplumcu gerçekçi yazar Jack London’la aynı kaynaktan beslendiğini de belirtmekte fayda var. Amerika’da yaşanan işçi hareketlerini, sorunlarını çıplak bir şekilde Demir Ökçe romanında dile getiren London’ın, Steinbeck’le benzeştiği nokta tam da burasıdır.

Yazar; 1929’da Amerika’da başlayan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan tarihe "Kara Perşembe" olarak geçen ekonomik bunalım sonucunda ortaya çıkan işsizlik ve zorlu hayat koşullarını ustalıkla anlatıyor.

Gazap Üzümleri, binlerce emekçi insanın verimli topraklara yolculuğunu dramatik bir şekilde ele alıyor. Roman, Oklahoma'dan Kaliforniya'ya doğru yola çıkan Joad ailesinin hikâyesidir.

TOPRAK AĞALARININ ACIMASIZLIĞI

Kuraklaşan topraklarda eskisi gibi iyi hasılat alamayan toprak ağaları bunun karşılığında çiftçileri büyük borç batağına sürükleyerek, işçileri köle gibi çalıştırır. Kapitalizmin vahşi çarklarına kapılan çitçiler için her şeyin sonudur. I. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan ekonomik sıkıntının ilk kurbanları da işçiler olur.

"İŞ ARIYORUM"

Amerika’da insanlar boyunlarına astıkları ilanlarda şu yazılıydı; "I'm looking for a job" Türkçesi "iş arıyorum" bu da yaşanan sefaletin ve açlığın acı bir tablosuydu.

20.yüzylın çağdaş edebiyatçısı John Steinbeck’in Gazap Üzümleri romanında Joan ailesinin iç burkan hikâyesini okumakla kalmayıp; yaşanan insanlık dramlarına da şahitlik edeceksiniz.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com