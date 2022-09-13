Jose Saramago'nun tüm dünyada en çok okunan iki kitabı: Görmek ve Körlük

Jose Saramago'nun tüm dünyada en çok okunan iki kitabı: Görmek ve Körlük

Portekizli ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Jose Sramogo'nun en çok okunan iki çağdaş klasiği Görmek ve Körlük, yazarın önde gelen eserleridir.

Porkez'in ve çağdaş dünya edebiyatının sevilen isimlerinden olan Jose Saramago denilince okurların aklına Görmek ve Körlük romanları gelir. Bu kitaplarla toplumun vurdumduymazlığını ve çevresindeki olaylara kayıtsız kalışını eleştiren Saramago, çağdaş dünya edebiyatının en önemli yazarları arasında yer alıyor.

İki kitabı kısaca tanıyalım...

Körlük

Sayfa: 336

Kurgulanmıuş karakterler

Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor.

Portekizli yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor.

Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor.

Duyarsızlaşan insan eleştirisi

Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.

Görmek

Sayfa: 400

İsimsiz mekan, belirsiz kişiler

Görmek romanındaki olaylar, tıpkı Körlük’te olduğu gibi isimsiz bir mekan ve belirsiz kişilerce şekilleniyor. Bir yandan ülkedeki körlük salgınının etkileri hala kendini hissettirmeye devam ederken, diğer yandan olağan bir yönetimsel seçim süreci başlıyor.

Fakat seçimlerin yapılacağı gün sağanak yağmur yağmasından dolayı, başkent halkı evlerinden çıkıp bir müddet oy kullanmaya gidemiyor. Ve yağmurun durmasıyla birlikte tüm halk üzerine düşeni yapmak için yola koyuluyor.

Yeni bakış açısı

Güçlü politik duruşu ve eşsiz kalemiyle dünya edebiyatına damga vuran Portekizli yazar Jose Saramago, Görmek romanı ile tüm toplumlara unutulmaz bir insanlık dersi veriyor. Sıra dışı kurgusu ve çarpıcı mesajı ile bu roman, okuduktan sonra size de bambaşka bir bakış açısı kazandıracak.

