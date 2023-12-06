Julia May Jones'tan cesur ve sarsıcı bir roman: Vladimir Bizleri ahlaki koşullanmaların insan kalbinin dürtüleriyle çarpıştığı bir bölgeye götüren Vladimir, kara mizahla yoğrulmuş kışkırtıcı bir roman. Kitap, yazarın ilk eseri olma özelliğini taşıyor.

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Ellili yaşlarının sonlarında bir kadın; küçük bir üniversitede ders veren, sevilen bir edebiyat profesörü. Aynı üniversitede öğretmenlik yapan John ile kuralları baştan konmuş, ziyadesiyle özgür bir evlilikleri var.

Otuz yıldır işlemiş bu açık evlilik, eski öğrencilerin John’u uygunsuz ilişki ile suçlaması ve hakkında soruşturma başlatılmasıyla arıza veriyor.

Kızı ve öğrencileri, ondan kocasını terk etmesini bekliyor. O ise sadece evliliğini değil, görünüşünü, kariyerini, kendine dair her şeyi sorguluyor.

Tüm bu çalkantılar ve dinmeyen kampüs dedikoduları yetmezcesine, isimsiz anlatıcımızın kampüse misafir öğretmen olarak gelen genç, şöhretli ve evli roman yazarı Vladimir’e karşı saplantısı her geçen gün büyüyor.

İlk roman olma özelliği

Julia May Jonas, birçok dile çevrilen cesur ve sarsıcı ilk romanı Vladimir’de bizi ahlaki koşullanmaların insan kalbinin dürtüleriyle çarpıştığı bir bölgeye götürüyor. Karanlık mizahla yoğrulmuş bu kışkırtıcı roman, mahrem dünyalarımızı kaplayan mayın tarlasının haritasını ustalıkla çıkarırken iktidar ile arzunun arasındaki gri bölgeyi gözler önüne seriyor.

Cesur ve sarsıcı

Julia May Jonas'ın birçok dile çevrilen ve Washington Post, Guardian ve Time gibi mecralar tarafından yılın en iyi romanları arasında gösterilen cesur ve sarsıcı ilk romanı...

Kitap hakkında görüşler

"Nefes kesen bir ilk roman: gösterişli, sert ve über kışkırtıcı.”

Lily King

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ergul.tosun@ensonhaber.com