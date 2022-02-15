Kaan H. Öktem'in kaleme aldığı Varoluşun Halleri kitabı

Kitap, Kaan H. Ökten’in varoluşumuza ilişkin siyaset, ölüm, zaman, anlam, dil gibi konular hakkında yazdığı veya çevirdiği çeşitli metinlerden meydana geliyor.

Bunları öncelikle Heidegger ve Kant üzerinden tartışan yazar, ardından bu meselelerin kadim köklerinin izini sürmeye gayret ediyor. Bu çabanın odağında ise aslında tek bir mesele var:

Biz insanların düşünce ve eylemlerinin oluşturduğu karmaşık dünyaya, bazı özgül örneklere müracaat ederek bakmaya ve onu anlamaya çalışmak.

Felsefe ve psikolojiyle yakından ilgilenen okurlar için harika bir okuma serüveni. Kaan H. Ökten'in Varoluşun Halleri kitabında, dünyaca ünlü bilim insanlarının düşüncelerini ve fikirlerini öğreneceksiniz.

Sayfa: 340

KAYNAK ÖZELLİĞİ

Henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurlar için mutlaka başvurulması gereken önemli bir kaynaktır.