Kaan Murat Yanık'tan okunası tarih ve macera dolu roman: Sular Üstünde Gökler Altında Türk edebiyatının genç yazarlarından olan, çok okunan kitaplara imza atan Kaan Murat Yanık Sular Üstünde Gökler Altında yeni romanıyla okurlarını selamlıyor. Yanık, romanda tarih ve macerayı aynı potada eritiyor.

Butimar, Dünyasızlar, Uzakların Şarkısı, Kalküta gibi çok okunan romanların yazarı olan Kaan Murat Yanık üretmeye, yazmaya devam ediyor. Yeni romanı olan Sular Üstünde Gökler Altında müthiş bir okuma imkanı sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Ketebe Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan ve raflardaki yerini alan romanı çok seveceksiniz. Kaan Murat Yanık genç bir yazar ama yazdığı eserler usta işi. Yazarın kitaplarıyla tanışmadıysanız Sula Üstünde Gökler Altında romanıyla yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yazdığı eserlerle adından kısa sürede geniş kesimlere duyuran Yanık'tan çok konuşulacak kitap...

Kaan Murat Yanık'ı okuyan, seven biri olarak yeni kitabı bende büyük heyecan yarattı. Bu hafta ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverler için bu yeni romanı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Sular Üstünde Gökler Altında, okurunu bir zaman makinesi gibi alıp 15. yüzyılın son demlerine götürüyor. Bu sürükleyici macerada rengârenk kahramanlarla birlikte İstanbul’dan Kırım’a, İspanya’ya, oradan Güney Amerika’ya ve Kazablanka’ya doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkarken kendinizi birbirinden esrarlı olayların içinde bulacaksınız.

Esaslı bir kaşif

Hem aşk derdinden kaçmak hem de babasının hayallerini gerçekleştirerek esaslı bir kaşif olmak için yola çıkan Kalender, alemden aleme, zamandan zamana, halden hale savrulurken kendini derin çatışmaların ortasında bulacaktır. Kader rüzgârı onu Kristof Kolomb ile buluşturacak ve bu ikili o güne kadar hiçbir denizcinin açılmaya cesaret edemediği karanlık okyanuslara yelken açacaktır.

Baş döndüren roman

Bakir topraklar üzerinde yol alırken öte yandan da birbirlerinin karanlıklarını ve kuyularını göreceklerdir. Tam dünyayı avuçlarında tuttuklarını sanırlarken işler bambaşka bir hale evrilecek ve tabiri caizse kızılca kıyamet kopacaktır.

Kaptanlar, korsanlar, papazlar, şövalyeler, haydutlar, ressamlar, deniz kızları, kurbanlar, gizemli yerliler ve daha nicesiyle dolu bu görkemli atmosfer, aynı zamanda dönemin ruhunu tüm çıplaklığıyla yansıtan şehirler, yapılar, şarkılar, kitaplar, haritalar, diller ve katmanlı psikoportrelerle baş döndürüyor.

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Büyülü gerçekçi olaylar

Son dönem Türk romanının dikkat çeken isimlerinden Kaan Murat Yanık, mitlerle bezediği büyülü gerçekçi olayların bir karnaval havası yarattığı romanında, okurunu masmavi okyanuslarda, kakao ve vanilya kokularının yükseldiği yemyeşil ormanlarda, ışıltılı kurbağaların zıpladığı düşlerde ve Doğu ile Batı'nın dikenli sınırlarında dolaşmaya, bu efsunlu serüvene katılmaya davet ediyor.

Kitaptan..

“Umut etmeye ve masalların içinde kaybolmaya ihtiyacımız var. Hayat karşısında başka türlü direnemeyiz.”

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