Petrol
110.55
-2.31%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
603.056
3.75%
BTXN Coin
31.40
0.80%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C
    Kadının Adı Yok romanının yazarı Duygu Asena'nın 76'ıncı doğum yılı

    Kadının Adı Yok romanının yazarı Duygu Asena'nın 76'ıncı doğum yılı

    Türk edebiyatına eşsiz bir roman kazandıran Duygu Asena'nın bugün 76'ıncı doğum yılı. Asena, Kadının Adı Yok kitabının yazarıdır.
    • Özel İçerik
    • 19.04.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kadının Adı Yok romanının yazarı Duygu Asena 76 yaşında. İyi ki doğdu diyoruz...

    Duygu Asena, İstanbul Üniversitesi’nde Pedagoji eğitimi aldı. Bir süre Pedagog olarak çalıştıktan sonra da, gazeteciliğe başladı.

    İlk yazısını Hürriyet Kelebek’e yazmıştı. Zamanla kadınlar üzerine yazdığı yazılar, düşünceleri, kitapları derken, feminizmin ateşli savunucularından biri olarak anılacaktı.

    Türkiye’deki kadın hareketini öncülerinden biri olarak kabul gören Asena, 30 Temmuz 2006’da, beynindeki tümör sebebi ile hayata veda etti…

    Elden ele dolaşan kitap

    İlk kitabı 1987’de yayımladığı ve “Kadının Adı Yok” adını verdiği romanı oldu. Öylesine büyük ilgi görmüştü ki, bir yıl içinde 40 baskı yaparak satış rekoru kırdı. Daha sonra Hollanda, Almanya ve Yunanistan’da yayımlanmak üzere tercüme edilecek ve Yunanistan’da, Best Seller olacaktı…

    Kadının Adı Yok romanının yazarı Duygu Asena nın 76 ıncı doğum yılı #1

    Yasaklandı

    Ancak bir dönem Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, kitabı muzır bularak satışını yasakladı. Bunun üzerine Asena da dava açtı. Ve Mahkeme, kitabın muzır olmadığına karar verdi. Yeniden baskı yapmaya başlayan kitap, 53 baskıya ulaştı… Atıf Yılmaz, kitabın filmini de çekti ve o da gişe rekoru kırdı…

    Kadının Adı Yok romanının yazarı Duygu Asena nın 76 ıncı doğum yılı #2

    Sayfa: 240

    "Kadının adı yok"

    Kuşkusuz Kadının Adı Yok en çok ilgi gören kitabıydı. Ardından 1989’da, “Kadının Adı Yok”un devamı niteliğinde, Aslında Aşk da Yok”u çıkardı. 36 baskıya ulaştı ve yine Hollanda, Almanya ve Yunanistan’da yayınlandı.

    Kadının Adı Yok romanının yazarı Duygu Asena nın 76 ıncı doğum yılı #3

    Yeni bir rekor

    1992’de, 14 öyküden oluşan Kahramanlar Hep Erkek adını verdiği kitabını yayımladı. Kitap 18 baskı yaptı. Kadınca dergisi için yazdığı yazılarını derleyerek 1994’te, Değişen Bir Şey Yok adını verdiği dördüncü kitabını çıkardı.

    Yayıncılık konusunda farklı bir yol izlendi. Döneminin parası ile gazete bayilerinde 20 bin liradan satılan kitap, bir haftada 70 bin adet sattı.

    Bu da yeni bir rekordu…

    1997’de, 4 ayda 12 baskı yapan Aynada Aşk Vardı adını verdiği beşinci kitabını çıkardı. 2001’de Aslında Özgürsün, 2003’te Aşk Gidiyorum Demez ve 2004’te de Paramparça kitaplarını yayınladı…


    İlginizi Çekebilir

    Araç sahipleri bakım için Carpex’e güveniyor
    Otomobil

    Araç sahipleri bakım için Carpex’e güveniyor

    Merethe Lindstrom: Sessizlik Tarihinden Günler
    Kitap

    Merethe Lindstrom: Sessizlik Tarihinden Günler

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir