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- Kadınlar Günü'ne özel, Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiiri
Kadınlar Günü'ne özel, Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiiri
- Özel İçerik
- 08.03.2022 - 12:01
- Güncelleme : 08.03.2022 - 12:04
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...
Çalışan, emek veren bütün kadınların bu özel gününü kutluyor; hepsine hayatlarında başarılar diliyoruz. Yazarların, şairlerin kaleminden dökülen nice güzel satırlar kadınlara yazıldı. Şiirin ana kaynağıdır kadın, emektir, sevgidir, düşüncedir, yaşamdır...
Türk şiirinin sevilen şairi Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiiri de tam bu düşüncelerimizi destekliyor. Nazım Hikmet'in nitelikli kaleminden çıkan şiirde Türk kadının portresi çiziliyor adeta...
İşte o meşhur şiir...
KADINLARIMIZ...
Toprak öyle bitip tükenmez, /dağlar öyle uzakta,
sanki gidenler hiçbir zaman
hiçbir menzile erişemeyecekti.
Kağnılar yürüyordu yekpare meşaleden tekerlekleriyle
Ve onlar
ayın altında dönen ilk tekerlekti.
Ayın altında öküzler
başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
ufacık kısacıktılar
ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında
ve ayakları altından akan
toprak,
toprak,
ve topraktı.
Gece aydınlık ve sıcak
ve kağnılarda tahta yataklarında
oyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
Ve kadınlar
birbirlerinden gizleyerek
bakıyorlardı ayın altında
geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
Ve kadınlar
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız
şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehriban başlı sap çeker gibi
aynı yürek ferahlığı,
aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar
yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon`a doğru