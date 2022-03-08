Kadınlar Günü'ne özel, Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiiri

Kadınlara özel pek çok şiir yazıldı. Nice şairlerin kaleminden güzel şairler çıktı; ama Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiirini ayrı yere koymamız gerekiyor.

Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...

Çalışan, emek veren bütün kadınların bu özel gününü kutluyor; hepsine hayatlarında başarılar diliyoruz. Yazarların, şairlerin kaleminden dökülen nice güzel satırlar kadınlara yazıldı. Şiirin ana kaynağıdır kadın, emektir, sevgidir, düşüncedir, yaşamdır...

Türk şiirinin sevilen şairi Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiiri de tam bu düşüncelerimizi destekliyor. Nazım Hikmet'in nitelikli kaleminden çıkan şiirde Türk kadının portresi çiziliyor adeta...

İşte o meşhur şiir...

KADINLARIMIZ...

Toprak öyle bitip tükenmez, /dağlar öyle uzakta,

sanki gidenler hiçbir zaman

hiçbir menzile erişemeyecekti.

Kağnılar yürüyordu yekpare meşaleden tekerlekleriyle

Ve onlar

ayın altında dönen ilk tekerlekti.

Ayın altında öküzler

başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi

ufacık kısacıktılar

ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında

ve ayakları altından akan

toprak,

toprak,

ve topraktı.

Gece aydınlık ve sıcak

ve kağnılarda tahta yataklarında

oyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.

Ve kadınlar

birbirlerinden gizleyerek

bakıyorlardı ayın altında

geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.

Ve kadınlar

bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz

ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

ve kara sabana koşulan ve ağıllarda

ışıltısında yere saplı bıçakların

oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

kadınlar,

bizim kadınlarımız

şimdi ayın altında

kağnıların ve hartuçların peşinde

harman yerine kehriban başlı sap çeker gibi

aynı yürek ferahlığı,

aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.

Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde

ince boyunlu çocuklar uyuyordu.

Ve ayın altında kağnılar

yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon`a doğru