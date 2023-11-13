Kafka okuyorsak yayıncısı ve dostu Max Brod sayesindedir; dünya edebiyatı ona teşekkür borçlu Çek yazar Franz Kafka, ölmeden önce yazdıklarını yakması için yakın arkadaşı Max Brod'dan eserlerinin yok edilmesini istedi. Kafka öldükten sonra Max Brod yazarın yakmasını istediği eserlerini bir bir yayınladı.

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Dünya edebiyatının ustalarından olan gerçeküstücülüğün temsilcilerinden Franz Kafka, üretkenliği ve sıra dışı eserleriyle anılmaya devam ediyor. Dönüşüm, Şato, Amerika gibi çok okunan kitaplar kaleme alan Kafka, düşünceleriyle de fark yaratmayı bildi.

Yazarın ölmeden önce bir vasiyeti vardı. O da yayıncısı ve yakın arkadaşı olan Max Brod'a yazdıklarını öldükten sonra yakması yönünde oldu.

Kafka, 1901’de liseyi bitirdikten sonra Prag Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’ne girdi. Ancak daha çok ilgisini çektiği için Alman edebiyatı derslerini izliyordu. 1902’de daha sonra yayıncısı olacağı Max Brod’la tanıştı.

Eserleri yayınladı

Max Brod, Kafka’nın yaşamı boyunca ilişki kurabildiği sayılı kişiden biri oldu. Kafka’nın ölümünden sonra yakılmasını vasiyet ettiği tüm yapıtlarını Max Bord toplayıp yayınladı.

Max Brod

Bir teşekkür

Okurların merak ettiği soru da bu... Max Brod, Kafka'yı dinleyip ve vasiyetini yerine getirseydi bugün hiçbirimiz Kafka kitaplarını okuyamayacaktık. Dünya edebiyatının ve okurlarının Brod'a bir teşekkür borcu var.

Franz Kafka

Genç yaşta hayatını kaybetti

Ünlü yazar, 3 Temmuz 1883'de Prag'da doğdu. Çek asıllı Avusturyalı yazar Kafka’nın Prag’da, 1893-1901 arasında gittiği Avusturya Lisesi, onun yalnızlığını ve kendi içine kapanmasını pekiştirdi.

Genelde, gerçekliğin değişemeyeceğine, değişse de daha farklı olmayacağına inandığı için, siyasi gerçekler karşısında direniş göstermemiştir.

Ünlü yazar 1924 yılında hayata veda etti.

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