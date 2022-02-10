Kanlı kontes olarak bilinen seri katil Elizabeth Bathory'ın öyküsü

O, Elizabeth Bathory... Şatonun zalim kontesi...Macaristan asıllı dünyanın ilk kadın seri katili...

Narsist özellikler gösteren Elizabeth Bathory, sevmediği bir adamla evlidir. Kocası, ünlü komutan Ferenk Nadasdy uzun süren savaşlar yüzünden çoğunlukla evinden uzakta yaşamaktadır.

Csejte isimli ünlü şatoda çocukları ve hizmetkârlarıyla yalnız kalan Bathory, sadistik özellikleri, narsistliği ve can sıkıntısı sebebiyle hizmetkârlarına eziyet etmeye başlar.

Zaman geçtikçe, yaşlandığı ve çirkinleştiği düşüncesini takıntı hâline getiren Bathory, lezbiyen sevgilisi, simyacı Dorotha ile planlar hazırlar.

Bakire kızların kanlarıyla banyo yapmasının onu güzelleştirdiğine inanır ve yıllar sürecek meşhur küvette yaptığı kan banyosu cinayetlerine başlar.

Sayfa: 194

MACERA DOLU KİTAP

Yazarın kendi kurgusuyla Kanlı Kontes Elizabeth Bathory’nin cinayetleri işlemeye giden öyküsünü her bölümde şaşırarak, macera dozu hiç düşmeden okuyacaksınız.

"ENGELLEYEMEDİĞİM BİR İSTEĞİM VAR"

"Dorotha, engelleyemediğim bir isteğim var. Kan istiyorum, çok fazla kan. İnanılmayacak şeyler yapmaya başladım. Kendimi engelleyemiyorum.”

“Aşkım, insan kanı içinde ruhtan bir parça bulundurur ve bu yüzden ruha ve bedene iyidir, fakat sonu iyi olmaz.”