Kara Kitap sonsuzluk yolunda

NASA'nın uzay aracı Lucy, yazar Orhan Pamuk'un Kara Kitap’ından bir alıntı ile Jüpiter’e gidiyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroitlerini inceleyecek olan uzay aracına, aralarında Orhan Pamuk’un da olduğu önemli yazarlar, bilim insanları ve düşünürlerden alıntılar içeren bir plaka yerleştirdi.

NASA, 12 yıl sürecek olan Jüpiter görevini başlattı.

Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroitlerini inceleyecek olan Lucy adlı uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas 5 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Görev süresince 6,5 milyar kilometrelik mesafe katetmesi planlanan Lucy'nin, Truva asteroitlerine ilk kez 2025'te yaklaşması bekleniyor. Bilim insanları, uzay aracının incelemeleri sonucunda Güneş Sistemi'nin erken evrimi hakkında önemli ipuçları bulabileceğine inanıyor.





"DAHA ÇOK SEVMEK..."

NASA, Lucy adını verdiği aracına aralarında Orhan Pamuk’un da olduğu önemli yazarlar, bilim insanları ve düşünürlerden alıntılar içeren bir plaka yerleştirdi. Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ından yapılan alıntı şöyle: "Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyvalar, kağıtlar ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç."





TÜRK ATASÖZÜ DE YER ALIYOR

The Beatles'ın vokalisti John Lennon, ABD'li gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan, ABD'li şair Billy Colins’ten de alıntıların yer aldığı plakada bir Türk atasözü de var.

Ergül Tosun

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