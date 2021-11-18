Karadut şiiriyle hafızalara kazınan Mari Gerekmezyan'ın hayatı roman oldu

Müjgan Tekin ve Vildan Tekin’in kurgu romanı Karadut, unutturulmaya çalışılan Mari Gerekmezyan’ın hikayesi.

Roman, 1940'lı yılların ortasında yaşanan aşkı, bu büyük aşkı ile birlikte yaratılan eserleri, Almanya’dan Türkiye’ye getirilen muhalif sanatçıları ve kurdukları Güzel Sanatlar Akademisi bağlamında ele alıyor.

Karadut; bir yanda büyük ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu, bir yanda hünerli elleriyle usta bir heykeltıraş olacağına kesin gözüyle bakılan Mari Gerekmezyan ve bir yanda da aşkı uğruna ülkesini bırakan, ismini değiştiren, resim sanatında yeteneği ile herkesi büyüleyen Ernestine Hanım’ın hikayesine uzanıyor.

Mari Gerekmezyan-Bedri Rahmi Eyüboğlu aşkının etrafında dolaşan Müjgan Tekin ve Vildan Tekin’in Karadut romanında, Eyüpoğlu’nun ve Gerekmezyan’ın yakın dostları; Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, Ahmet Hamdi, Sait Faik, Fikret Adil, Zerrin Bölükbaşı, Orhan Veli, Necati Cumalı, Fred Gross, Mari Ertoran, Muzaffer Ertoran ve Lambo gibi isimlere de yer veriliyor.





TÜRKİYE'NİN İLK HEYKELTIRAŞLARINDAN

Mari Gerekmezyan, Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşlarından. Her ne kadar unutturulmaya, yok sayılmaya çalışılsa da kısa ve fırtınalı ömründe yarattığı eserler yeteneğini, sanatının gücünü ortaya koyuyor.





KARADUT ŞİİRİNİN ESİN KAYNAĞI

Heykeltıraş olarak adının üstü çizilen Mari, büyük aşkı Bedri Rahmi’nin Karadut tablolarının ve meşhur Karadut şiirinin esin kaynağı olarak yaşıyor. Sadece Karadut şiiri değil, Erol Evgin’in sesinden dinlediğimiz Sitem, Sevinç Eratalay’dan dinlediğimiz Hüzün Geldi…

Ve uğruna daha nice şiirler, mektuplar, tablolar..





"YASAK AŞK..."

Müjgan Tekin ve Vildan Tekin, felsefeden beslenen güçlü kalemleri ile Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve Mari Gerekmezyan aşkını merak eden herkese bu "yasak aşkı" yargılamadan ve yargılatmadan yüksek sesle bir şey fısıldıyor: "İnsana ait olan hiçbir şey bize yabancı değildir."