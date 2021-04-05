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    Karanlık dijitalçağ ve Sırr-ı Hakikat

    Hayati Sır'ın yeni kitabı Ruh İyiliği (karanlık dijitalçağ ve Sırr-ı Hakikat) raflarda yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 14:43
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    Karanlık dijitalçağ ve Sırr-ı Hakikat

    Şu an elinize aldığınız bu kitap! Sadece bugüne ait bir kitap değildir... Geçmiş, şimdi ve gelecek... Zamanı! Mikro ve makro-âlemleri! Yapay ve doğal hayatı! Din ve bilimi! şeytanın iç sesini! Ve işte hepsini birden... Ruh diliyle! Kalbin o en eski bilgisi üzerinden...

    Tevhidî bakışla bütünleyerek... Tarih boyunca faaliyet gösteren küresel şirk-etlerin bugün insanlığı getirdikleri bu ‘dijitalçağ’da! O karanlık uçurumun kenarında! Dijital olan her şeyin geçici olduğunu! Ezelden ebede her dâim bâki kalacak olanın sadece ‘Ruh İyiliği’ olabileceğini!

    Karanlık dijitalçağ ve Sırr-ı Hakikat #1

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    Sayfa: 320

    İNSAN OLABİLMENİN SIRRI

    Sizlere bir daha hatırlatabilmek için yazıldı. İstiyoruz ki! Şirk-etlerin karanlık niyetlerini artık tüm açıklığıyla bilelim! ‘İnsan’ olmanın... ‘İnsan’ kalabilmenin ‘Nur-u Hakikat’i üzerine bir defa daha düşünelim... İşte ancak o zaman... ‘DijitalÇağ’ın üzerimize gelen bu alacakaranlığından kurtulabiliriz...

    BİLENLE BİLMEYEN EŞİTLİĞİ

    Her şeyin ‘hakikat’ini bilerek... De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Ancak gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır."

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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