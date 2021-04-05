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- Karanlık dijitalçağ ve Sırr-ı Hakikat
Karanlık dijitalçağ ve Sırr-ı Hakikat
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 14:18
- Güncelleme : 05.04.2021 - 14:43
Şu an elinize aldığınız bu kitap! Sadece bugüne ait bir kitap değildir... Geçmiş, şimdi ve gelecek... Zamanı! Mikro ve makro-âlemleri! Yapay ve doğal hayatı! Din ve bilimi! şeytanın iç sesini! Ve işte hepsini birden... Ruh diliyle! Kalbin o en eski bilgisi üzerinden...
Tevhidî bakışla bütünleyerek... Tarih boyunca faaliyet gösteren küresel şirk-etlerin bugün insanlığı getirdikleri bu ‘dijitalçağ’da! O karanlık uçurumun kenarında! Dijital olan her şeyin geçici olduğunu! Ezelden ebede her dâim bâki kalacak olanın sadece ‘Ruh İyiliği’ olabileceğini!
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Sayfa: 320
İNSAN OLABİLMENİN SIRRI
Sizlere bir daha hatırlatabilmek için yazıldı. İstiyoruz ki! Şirk-etlerin karanlık niyetlerini artık tüm açıklığıyla bilelim! ‘İnsan’ olmanın... ‘İnsan’ kalabilmenin ‘Nur-u Hakikat’i üzerine bir defa daha düşünelim... İşte ancak o zaman... ‘DijitalÇağ’ın üzerimize gelen bu alacakaranlığından kurtulabiliriz...
BİLENLE BİLMEYEN EŞİTLİĞİ
Her şeyin ‘hakikat’ini bilerek... De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Ancak gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır."
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com