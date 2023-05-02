Kararsız kitapseverler için seç, beğen, al, oku tavsiyeleri Kararsız kitapseverler için öneri listemizde yepyeni kitaplar var. "Ne Okuyacağım" diyen okurları listemize buyur ediyoruz.

Özel İçerik

Elinizdeki kitap bitti ve yeni okumlar yapmak istiyor ve kararsız mı kaldınız? Ensonhaber Kitap Ayracı olarak size yeni çıkan kitaplardan yepyeni bir okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Arıların Uğultusu

Meksikalı yazar Sofía Segovia büyük yankı uyandıran romanı Arıların Uğultusu'nda devrimin eşiğindeki bir ülkede bir ailenin talihini değiştirecek güce sahip gizemli bir kahramanın hayret verici hikâyesini anlatıyor.

Manhattan Plajı

Manhattan Plajı, okurları geçmişe götürürken polisiye romanların heyecanını aratmayan unutulmaz bir tarihsel roman.

13 Numaralı Oda

1924’te yayımlanan 13 Numaralı Oda, polisiyenin unutulmazlarındanJ. G. Reeder serisinin ilk kitabı.

Cinayet Defteri

Edgar Wallace, birbirinden ilginç sekiz vakanın yer aldığı bu öykü derlemesinde okurlara J. G. Reeder’ın zihnine sızmanın anahtarını veriyor. 1925’te yayınlanan Cinayet Defteri, polisiyenin unutulmazlarından J. G. Reeder serisinin ikinci kitabı.

Swamp Thing Efsanesi: 3. Cilt

Alan Moore’un yazdığı Swamp Thing Efsanesi’nin 3. cildi #35-42 sayılarını bir araya getiriyor ve John Constantine, namıdiğer Hellblazer, ilk kez burada arzı endam ediyor. Stephen Bissette’in önsözüyle.

Buzdan Top

Uğur Deveci, aslında aynı kaynaktan beslenen, nihayetinde aynı yatağa akan ama ayrı ayrı yol alıyor gibi görünen hayatların hikâyesini anlatıyor Buzdan Top'ta. Bir elin parmakları gibi bir arada tutuyor onları, yıldızlar kadar uzağa düşürüyor. Ustaca ördüğü kurguyu buzdan bir topa dönüştürüyor ve bir kedinin önüne koyulan yün yumağı gibi okurun avucuna bırakıyor. Buzdan Top, yazarını gülümseten, okurunu hayret ettiren bir aradalığımızın romanı.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com