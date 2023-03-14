Karısı kimseye muhtaç olmasın diye 12 ayda 5 roman yazan yazar: Anthony Burgess İngiliz büyük romancı Anthony Burgess, Otomatik Portakal romanıyla bilinir. Fakat başka bir şey daha var. O da yazarın karısına olan düşkünlüğü. Bunun için 12 ayda 6 roman yazdı. Nedeni ise karısı kimseye muhtaç olmasın diye...

Yazarın en çok okunan ve bilinen romanı Otomatik Portakal, Anthony Burgess’un ününe ün kattı. 1962 yılında yayınlanan roman adeta şok etkisi yarattı. Modern klasikler dizisinde önemli bir yere sahip olan Otomatik Portakal, çok okunan ve bilinen modern dünya klasikleri arasında yer alıyor.

Yazarın karısına olan düşkünlüğü ve onu düşünmesi onu 12 ayda 6 roman yazmaya itti.

Ameliyat dahi edilemez beyin tümörü teşhisi konulan yazara doktorlar fazla ömür biçmedi. Çok sevdiği karısı Lynne’in geçimini sağlamak için büyük umutla çalışma masasına oturdu, eline kalemini aldı ve yazmaya başladı.

Başka bir iş yapamazdı; yapacağı tek şey yazmaktı. Öyle de yaptı. 12 ay içinde yılmadan, usanmadan yaklaşık altı roman yazdı. Art arda verdiği eserlerle kısa sürede adını duyuran Burgess, elliden fazla roman ve öykü kaleme aldı. Kitaplardan gelen telif haklarıyla geçimini sağladı, hayata tutunmaya çalıştı. Kitap telifleriyle yaşamını sürdüren yazarın öldükten sonra karısı kimseye muhtaç olmasın diye verdiği çaba önemli bir detaydır.

Yazarın asıl çıkış noktası hiç şüphesiz Otomatik Portakal olmuştur. Burgess’ın adıyla özdeşleşen roman, eleştirmenler tarafından da tam not aldığını belirtmek lazım. Burgess’ın Bir Elin Nesi Var, Mozart ve Deyyuslar adlı romanları da aynı yayınevi etiketiyle yayınlandı.

Sert ve mizahi üslup

Eleştiriler bir dille romanını kaleme alan Burgess, Alex adlı ana karakter üzerinden öyküsünü anlatıyor. Burgess, siyasi otoritenin sert dayatmalarını ve siyasi hegemonyanın gittikçe şiddetlenen temposunu sert ve mizahi üslupla yeriyor.

Adaletsiz toplum yapısı, insanların gerçeklerden uzak biçimde ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeleri yazarın sert kalem darbelerinden nasibini alıyor. Gece olduğunda sokaklarda terör estiren Georgie, Pete, Dim ve Alex adlı gençlerin kurdukları çeteyle insanların korkulu rüyası olur.

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Sıra dışı yaşamlar...

Gece onların suçlarını örten bir örtüdür adeta. Gündüzleri normal sıradan yaşamlarına devam eden çetenin lideri Alex’tir. Burgess’in çocukluktan ergenliğe ve gençliğine kadar incelediği Alex’in sıra dışı yaşamı ölümsüz roman karakterlerindedir.