Kasvetli ve yağmurlu havayla birlikte gelen kitap okuma isteği

Yağmurlu havalar ve onunla birlikte oluşan kasvetli hava insanda kitap okuma isteği uyandırıyor.

Yağmuru severiz hele yağmurla birlikte oluşan kasvetli ve kapalı hava olunca tadından yenmez diyebiliriz. Yağmurlu havalarda insanlar çoğu zamna evde kalmayı tercih ettiği için evde kitap okuyarak zaman geçiriyor.

Bunun yanında yapılan bazı araştırmalara göre; kasvetli ve yağmurlu havalar kitapseverlerde daha çok kitap okuma isteği uyandırıyor.

Öte yandan bu tür havaların insanda yaşam isteği uyandırdığı da bir gerçek. Dışarı yağmur ve ılık ılık bir odada okunan bir kitabın tadını hangi okur bilmez ki?

"Hepinize sıra gelecek"

Türkiye önümüzdeki günleri yağışlı geçiçecek. Hatta şu satırları yazarken bile hafif hafifi serpiştiren yağmur damlaları cama vururken, bir taraftan çayımı yudumlarken bir taraftan da nazcizane bu satırları yazmatayım.

Masamda okunmayı bekleyen kitaplar böynu bükük beklerken onlarla adeta konuşuyor ve şunu söylüyorum "Hepinize sıra gelecek canlarım" Sanki o kitaplar beni anlıyormuş gibi içten içe seviniyorum.

Battaniye ve kitap

Bir diğer motto da battaniye ve kitap. Sıcak bir battaniyenin altına girip elimize kitap aldığımız anda dünya bizim etrafımızda duruyor. Yağmurun ve kasvetli bir havanın iyileştirici gücünü göz önünde bulundurduğumuzda "Yağ yağmur yağ" demek istiyoruz...