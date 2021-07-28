Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı üzerine

Ahmet Ümit, yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni anlattı. Ümit; romanında okurlarını yine mest ediyor.

Ahmet Ümit, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi’nde okurlarına, Berlin-Bergama hattında şekillenen tarihsel ve toplumsal bir “baba-oğul” sorgulaması sunuyor.

Baba-oğul çatışmasından yola çıkarak polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan Ümit "Baba her zaman tek otorite olarak sunuldu. Beni çoğulculuk ve çokseslilik ilgilendiriyor. Bu topraklarda doğan herkes dünya vatandaşı" diyor ve ekliyor: "Çok sesliliği kaybedersek çökeriz."





Sayfa: 504

BENZERSİZ TEMEL...

Kayıp Tanrılar Ülkesi’ni okurlarla buluşturan Ahmet Ümit, yeni romanında çizdiği tarihsel ve toplumsal katmanlarla polisiyenin içinde güce, iktidara, hırsa, yok edilen tarihî mirasa, yön değiştiren çok kültürlüğe pencereler açarak romanı benzersiz bir temele oturtuyor.

