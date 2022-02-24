Kazakistan'da her yaştan okur kitlesi bulunan roman: Abay Yolu

Kazakistan'da ünlü Abay Kunanbayev'in hayat öyküsü üzerinden Kazak Türklerinin yaşamlarında kullandığı tüm geleneklerin anlatıldığı Abay Yolu romanı, ülkede yediden yetmişe herkesin okuduğu kitap..

Kazak edebiyatının ünlü yazarı Muhtar Auezov'un kaleme aldığı Abay Yolu romanı, ülkede her yaştan okur kitlesi bulunan eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Romanda, 19. yüzyılda yaşayan ünlü şair ve düşünür Abay Kunanbayev'in hayat öyküsünden yola çıkılarak toplumun genel yapısı anlatılıyor.

Geçen yüzyılın ikinci yarısında ilk kez okurlarıyla buluşan Abay Yolu, halen ülkenin en çok satılan kitapları arasında yer alıyor.

Yazarın yaklaşık 12 yıl boyunca ara vermeden kaleme aldığı 4 ciltlik eser, tamamen elle yazıldıktan sonra kitap halinde basıldı.

116 dile çevrilen Abay Yolu romanı, 17 binden fazla kelime haznesi ve halkın yaşamında kullandığı tüm geleneklere yer verilmesiyle "Kazakların adeta yaşam ansiklopedisi" olarak tanımlanıyor.

"HER EVDE BULUNAN ROMAN"

Avrasya Milli Üniversitesi Abay Akademisi Başkanı Jandos Aubakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli çalgı Dombra gibi her Kazak ailesinin evinde Abay Yolu romanının da bulunduğunu söyledi.

Aubakir, söz konusu eserde ünlü şair Abay Kunanbayev'in hayatı üzerinden Kazakların toplumsal özelliklerinin anlatıldığını belirterek, "Bu romanda halkın dini ve kültürel ritüelleri daha detaylı şekilde yer alıyor. Örneğin, düğün ve dünürlük merasimleri, cenaze ve yas tutma gelenekleri, aksakallar mahkemesi gibi çok sayıda örf ve adetler anlatılıyor." ifadesini kullandı.

Abay Yolu'nun her yaştan ve meslek grubundan insanların ilgisini çeken özelliğinin bulunduğunu vurgulayan Aubakir, şunları kaydetti:

ABAY'IN GENÇLİĞİ...

"Abay'ın yatılı okuldan köyüne dönerken yoldaki üç günlük macerası bile çocukların severek okuduğu bölüm. Genç kitle, Abay'ın gençliğinde aşık olduğu kız Aygerim ile hikayesini okumayı seviyor. Hatta ebeveynler, kızlarına romanda güzelliğiyle ön plana çıkan Aygerim ismini vermeye devam ediyor. Abay'ın olgunluk çağında, aydın bir toplum için verdiği mücadelenin de kendi okur kitlesi var."





OKUYUN TAVSİYESİ

Aubakir, Abay'ın doğduğu bölgedeki dağda yetişen bitkiler ve yaşayan hayvanların bile romanda yer aldığını ve bu yönüyle eserin samimiyetinin ortaya çıktığını vurgulayarak, "Kazak halkını tanımak, yaşam tarzını, değerlerini ve felsefesini anlamak isteyen herkese ilk önce Abay Yolu'nu okumasını tavsiye ederim." dedi.