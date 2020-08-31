Kazuo Ishiguro’dan yeni roman: Klara and the Sun

Kazuo Ishiguro’nun Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldıktan sonra yazdığı ilk romanı Klara and the Sun, yeni yılda Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanacak.

Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro’nun 2017 yılında aldığı Nobel Edebiyat Ödülü'nden sonraki ilk romanı Klara and the Sun, (Klara ve Güneş) 2 Mart 2021'de İngiltere'de Faber & Faber, ABD'de Alfred A. Knopf ve Kanada'da Knopf yayınevleri tarafından yayımlanacak.

TÜRÇEDE YAYIMLANACAK

Yazarın Türkiye’deki yayıncısı Yapı Kredi Yayınları ise kitabı bu tarihten kısa bir süre sonra Türk okuruyla buluşturacak.

GÜÇLÜ GÖZLEM YETENEĞİ

Klara and the Sun, mağazadaki yerinden içeriye göz atmaya gelenlerin ve sokaktan geçenlerin davranışlarını dikkatle izleyen, olağanüstü gözlem yeteneğine sahip Yapay Arkadaş Klara'nın hikayesini anlatıyor.

Bir müşterinin yakında onu seçeceğini umut eden Klara, bu durumun koşullarını sonsuza dek değiştirebilme ihtimali ortaya çıktığında insanların vaatlerine aldanmaması konusunda uyarılır.

NOBEL ÖDÜLLÜ YAZAR

"Büyük bir duygusal güce sahip romanlarında, dünyayla bir bağlantımız olduğu yanılsamasının altında yatan dipsiz uçurumu açığa çıkardığı" gerekçesiyle 2017 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Kazuo Ishiguro, Nobel konuşmasında, yazarlık hayatının dönemeçlerini ve sihirli keşif anlarını romanlarından alıştığımız yalınlık ve vuruculukla, okurlarla paylaşıyor.