Kelebeğin kısa ömrü ve Zonguldaklı şair Muzaffer Tayyip Uslu Muzaffer Tayyip Uslu... Herkes onu Kelebeğin Rüyası filminde tanıdı. Ama onun ömrü kelebeğin ömrü kadar oldu. En verimli çağında vereme yenik düşerek hayatını kaybetti. En yakın arkadaşı Onur Rüştü ile aynı kaderi paylaşarak hem de. Muzaffer Tayyip Uslu'nun 77'inci ölüm yılı. Anısına saygıyla...

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Muzaffer Tayyip Uslu, 1922'de İstanbul'da doğdu ama o Zonguldaklı bir şairdir. Herkes onu yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde tanıdı. Onunla birlikte Onur Rüştü ile tanıştı edebiyatseverler...

Bugün Muzaffer Tayyip Uslu'nun 77'inci ölüm yılı...

Arnavut bir babanın İstanbul doğumlu oğlu olsa da, kısacık ömrünün yarısını geçirdiği Zonguldak'ta yaşadıkları ve yarattıklarıyla oranın insanı olmuş ve "Zonguldaklı şair" olarak anılmıştır.

Zonguldak'ta lise öğrenimi sırasında Behçet Necatigil'in öğrencisiydi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ndeki yükseköğrenimini yoksulluğu ve hastalığı nedeniyle sürdüremedi.

Zonguldak'ta çalışmak zorunda kaldı da arkadaşı Rüştü Onur gibi veremden öldü. Necati Cumalı'nın notlarına göre Muzaffer Tayyip'in bir gözü doğuştan sakattır. Parasızlıktan sanatoryuma gidemez. Zonguldak'ta hastalığı ilerledikçe bir deri bir kemik kalır. 24 yaşında, havasız ve karanlık babaevinde abdesthaneden yatağına götürülürken annesinin kucağında ölür.

O dönem yayınlanan şiirleriyle en iyi şairlerden biri kabul edilmiş, yaşamındaki acılara karşın, gizli bir üzgünlük içinde yaşamanın güzelliğini yazmıştı. Şiirlerini Şimdilik adlı bir kitapta topladı. Ölümünden sonra Necati Cumalı, şiirlerini ve yazılarından seçmeleri Muzaffer Tayyip adlı bir kitapta topladı.

Şiirlerini tek kitapta topladı

Şiirleri, Zonguldak Halkevi’nin çıkardığı Kara Elmas adlı yerel sanat dergisi ile Varlık dergisinde yayınlandı. Ömrünün son altı yılını verimli olarak geçirdiği için uzun yaşayamayacağını seziyordu. Bu yüzden şiirlerini alelacele bir kitapta topladı, 1945 yılında Şimdilik adlı tek kitabını yayınladı.

Temiz dil, duygulu söyleyiş

Bu yapıta adaşı ve arkadaşı Muzaffer Soysal tanıtıcı ve uzun bir önsöz yazdı. Bu eser, henüz yirmi üç yaşındaki genç bir şairin tek, ama başarılı şiirlerin yer aldığı bir kitaptır. Bu şiirlerin bir kısmı daha lise sıralarında yazılmıştı.

İlk gençlik yıllarında yazılan ve Orhan Veli çizgisinde görülen şiirlerinde acemilikler, yerine oturmamış dizeler bulunması doğaldır. Buna karşın Muzaffer Tayyip’in temiz dili ve duygulu söyleyişi hemen dikkati çekmektedir.

Muzaffer Tayyip Uslu öldü

Muzaffer Tayyip Uslu, 3 Temmuz 1946'da İstanbul'da hayatını kaybetti.