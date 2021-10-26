Kelimelerin Gücü kitabı ile hayatın anlam kazanan değeri

Serhat Tatlıcan’ın kaleme aldığı Dionysos Yayınları'ndan çıkan Kelimelerin Gücü kitabı, kelimeler hayatınızın anlamı olsun diyenlerin başucu kitabı olacak.

Günlük hayatta kullandığımız, duyduğumuz hatta okuduğumuz her kelime hayatımızı şekillendiriyor. Peki, içerisinde büyük bir güç barındıran kelimelerin nasıl bir etkiye sahip olduğunu biliyor muyuz?

Serhat Tatlıcan’ın sade bir dil ile kaleme aldığı Dionysos Yayınları'ndan çıkan ‘Kelimelerin Gücü’, bu etkiyi net bir şekilde ortaya koyuyor.

KELİMELER NASIL ETKİ YARATIYOR

Kelimelerin hayatımızdaki etkisiyle ilgili eğlenceli bir o kadar da öğretici bir yolculuğa çıkaracak kitabın konusu ise şöyle: Her insanın içinde kelimelerin kendi halinde bir anlamı bir manası vardır.

Kelimeler bizleri biz yapan ve bize gerçekleri gösteren en güçlü kaynaklardır. Bazılarımız kelimelerde huzuru bulurken bazılarımız ise onlarla hüzünlenir. Aslında olması gereken her ikisidir.

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HAYATIMIZIN ANLAMI KELİMELER

Çünkü insanlar hayatlarını hiçbir zaman istediği gibi yaşayamaz ve hep bunları kendilerine bir sebep olarak gösterir ve hayattan nefret etme noktasına gelir. Oysaki kelimeleri cümle içinde geçmesinden çok anlam bakımından hayatımıza yorumlasak güzel olmaz mı? Hazır mısınız? Kelimeler hayatınızın anlamı olsun.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.cpm