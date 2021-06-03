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- Kemal Bilbaşar'ın kitaplarından seçmeler
Kemal Bilbaşar'ın kitaplarından seçmeler
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 11:56
- Güncelleme : 03.06.2021 - 11:58
Edebiyatımızın öğretmen yazarlarından Kemal Bilbaşar, Anadolu’nun, özellikle de Ege’nin kasabalarında geçen roman ve öyküleriyle bizlere değerli bir külliyat bıraktı.
Behçet Necatigil’in ifadesiyle, Refik Halid’le başlamış bir memleket hikâyeciliğini hicivci ve sert bir gerçekçilik anlayışı içinde devam ettiren Bilbaşar, memuriyeti ve askerlik görevi sırasında Anadolu’ya ve memleket gerçekliğine dair birçok şeyi yerinde öğrendi, bunları eserlerinde işledi.
Denizin Çağırışı, Cemo, Memo gibi eşsiz romanların yazarı, edebiyatımızın en özverili edebiyat öğretmeni Kemal Bilbaşar’ı tanımayanlara olduğunca tanıtabilmek, kıymeti anlaşılmamış kitaplarını hatırlatmak amacıyla küçük bir liste hazırladık.
Ay Tutulduğu Gece
Ay Tutulduğu Gece'de Kemal Bilbaşar, Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin, daha çok Yunanistan göçmenlerinin yaşadığı bir Batı Anadolu sahil kasabasındaki yansımalarını, kasabada geçici olarak bulunan anlatıcının gözüyle, ince bir mizahın yumuşattığı bir gerçekçilikle anlatıyor.
Sayfa: 192
Irgatların Öfkesi
Kemal Bilbaşar, romanlarında olduğu gibi öykülerinde de Anadolu'nun her bölgesinden çarpıcı kesitler sunuyor okuyucularına.
Sayfa: 448
Cemo
Cumhuriyet'in ilk yılları... Doğu Anadolu'nun yaman coğrafyasında, aman vermez havasında, binbir oyunuyla insanı coşturan, yoran doğasında yaşayan bir söylence Cemo.
Sayfa: 228
Yeşil Gölge
Yeşil Gölge İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında, çok partili hayata geçiş sürecinin bir Anadolu kasabasındaki yansımalarını halkın renkli yaşayışıyla birleştirerek ele alır.
Sayfa: 480
Kölelik Dönemeci
Kölelik Dönemeci, 18. yüzyıl sonlarında ata yurtları Kafkasya'da Kırım hanlarına bağlı olarak özgür bir yaşam süren Abhaz ve Adıga Çerkeslerinin, romanda bütün renkleriyle dile getirilen özgün yaşam tarzlarının çözülüşünün hikâyesi.
Sayfa: 720
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com