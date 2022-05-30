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    Kemal Varol'un öykü kitabı: Sahiden Hikaye

    Sevilen yazar Kemal Varol'un yeni öykü kitabı olan Sahiden Hikaye, okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 10:40
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    Kemal Varol'un öykü kitabı: Sahiden Hikaye

    Kemal Varol okurlarının yakından bildiği “Arkanya”dayız yine. Adını tersine çevirmiş çocukların gözünden Arkanya’nın hem uzak, hem neşeli, hem acılı zamanlarına gidiyoruz bu kez. Kara, esmer, bıçkın çocukların hikâyeleri yer alıyor Sahiden Hikâye’de. Lamek ve arkadaşları Gobi, Domestos, Zehra ve Küçük Amca…

    Bütün bu keşmekeşin ortasında yazıya sığınmış, yazıdan başka gidecek yeri olmayan bir çocuğun avuçlarındaki harflere bakıyoruz.

    Kemal Varol un öykü kitabı: Sahiden Hikaye #1

    Sayfa: 176

    Sahiden Hikaye

    Sahiden Hikâye ile 2018 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan Kemal Varol, şiirlerinin ve romanlarının yanı sıra öyküleriyle de Türkçe edebiyatın zenginliğine zamansız bir çentik atıyor.


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