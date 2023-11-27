Kendi kendini yönetmeyi başarabilen takımların yedi özelliğini anlatan kitap: Peloton Liderliği Kenan Cavnar'ın yazdığı kitap, ortak bir rakibe karşı birlikte hareket etme davranışı kazandırmasıyla kurumlara kendini yöneten takımlara sahip olma ve çalışanlarına organizasyonun önemli bir parçası olduklarını hissettirme konusunda önemli ipuçları sunuyor.

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Kurumlar ekipler arası güven ve iş birliği sağlayarak nasıl değer yaratabilir ve dışarıdan bir müdahaleye gerek kalmadan kendini yöneten takımlara nasıl dönüşür?

Kurumların kolektif hareket etme alışkanlığı kazanarak kendini yöneten takımlara sahip olabilmesi için hangi modelden yararlanması gerekir? Bir kurum nasıl çevik bir takıma dönüşebilir?

Kenan Cavnar, Peloton Liderliği modeliyle, kurumların hedef birlikteliği anlayışıyla kendini yöneten takımlara dönüşmeleri için bir yaklaşım sunuyor.

Bu model sayesinde ekipler değişimi kolayca anlayabilir, birbirleriyle olumlu yönde çatışabilir, hatalardan birbirlerini sorumlu tutabilir ve işler istedikleri gibi gitmediğinde birbirlerini destekleyebilirler.

İyi hissettirme sanatı

Peloton Liderliği modeli, gerektiğinde başkalarının liderliği ele almasına izin vermesi ve böylece tüm ekiplerin performansının artmasını sağlaması yönüyle diğer liderlik yaklaşımlarından ayrılıyor.

Kurumun vizyon ve stratejisine göre kendi rolünü yerine getiren takımlara sahip olmak istiyorsanız, bu kitap tam da sizin için. Benzer şekilde, problemlere karşı birlikte hareket eden, birbirine güvenen, çalışanlarıyla aynı yolda hareket ederek liderliği paylaşmaya gönüllü liderler için.

Tutkulu ve yetenekli çalışanlarla desteklenen kurumsal gelişimin başarı kriterlerini merak edenler için. Geleceğin yolunu belirleyen, kendini yöneten ekiplerden oluşan çevik bir organizasyona liderlik yapmayı düşünen herkes için.

Peloton Liderliği

Liderliğinizi ve ekibinizi daha iyi bir seviyeye taşımaya hazır mısınız? Peloton Liderliği; liderlik kavramını, bisiklet yarışlarındaki Peloton’un (en kalabalık yarışmacı grubu) dinamiklerine benzeterek günümüz iş dünyasına başarının kapılarını aralayacak yepyeni bir perspektif sunuyor.

Bu kitap, Peloton yarışlarındaki her bireyin bir lider olduğunu, buradan aldığı ilhamla bu tür bir liderliğin gücünün bir organizasyonu nasıl motive edip, bir arada tutabildiğini yaratıcı bir dille okuyucularına sunuyor.

Özgüvenli liderlik

Peloton Liderliği; yalnızca bir liderin etkisine dayanmaz, aksine her takım üyesinin katılımını ve sorumluluk almasını teşvik eder. Birlikte yoldayken güçlenmek, hedeflere ulaşmak arzusuyla güçlü takımlar oluşturmanın ipuçlarını veren bu kitap, aynı zamanda size özgüvenle liderlik yapmanızı sağlayacak stratejiler, iletişim teknikleri, takım motivasyonu ve kültürü güçlendirme gibi konulara odaklanan pratik örnekler ve bilgiler de sunuyor.

Liderliğe dair pratik ipuçları

Bir grup bisikletçinin, fiziksel dayanıklılık ve zihinsel güç gerektiren Granfondo yarışlarına hazırlanmasıyla donatılmış heyecan verici bu hikâyede, Gaye ve arkadaşlarıyla birlikte kendini yöneten takım olma deneyimini keşfedecek ve liderliğinizi güçlendirecek pratik ipuçları elde edeceksiniz.

Peloton Liderliği, liderlik ve takım çalışması kavramlarını bisiklet sporuyla harmanlayarak, sizi daha önce deneyimlemediğiniz bir liderlik yaklaşımının keşfine davet ediyor.

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