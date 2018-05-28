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    Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever

    Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever

    Bugün hayatı şiir olan şair Edip Cansever’in vefatının 33. Yılı. Sevgi, saygı ve kendi sesinden şiirleriyle anıyoruz…
    • Özel Haber
    • 28.05.2018 - 14:37
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 15:38
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    Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever

    Doğum günü anısına, bir kez daha düşelim Cansever'in sesinden şiirlere...

    *

    Bir şair gözüyle Cemal Süreya, Edip Cansever’in fazla şiirden öldüğünü söyler. Belki de haklıdır. Belki de Cansever’in yaşamının da ölümünün de sebebi şiirdi.

    O zaman onu ölüm yıl dönümünde hayatı, hayalleri, çok sevdikleri, nefret ettikleriyle bütünleşmiş şiirleriyle analım. Yazmaya doyamadığı, kendi sesinden seslendirdiği şiirleriyle…

    Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever #1

    BİR AY ALDIM DİYARBAKIR'DAN TOKAT'TA BİRİ ÖLDÜ O ZAMAN

    Tokatlı diyorlar ya da bir atın başlangıcı

    Eğilmiş, sakin, içkiler alıyor kalabalıktan.

    Şimdi o mor gözleri, mor bir kadınla ilgili

    Birazı namuslu iyi, birazı açıkça perişan

    Ya da bir kadın bir kadını öper gibi,

    Hiçbir şey anlamıyor yaşamaktan.

    ...

    Şiiri, Edip Cansever'in sesinden dinlemek için tıklayınız.

    Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever #2

    GÜL KOKUYORSUN

    Gül kokuyorsun, bir de

    Amansız, acımasız kokuyorsun.

    Gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun

    Dayanılmaz bir şey oluyorsun, biliyorsun.

    Hırçın hırçın, pembe pembe

    Öfkeli öfkeli gül,

    Gül kokuyorsun nefes nefese.

    Şiiri, Edip Cansever'in sesinden dinlemek için tıklayınız.

    Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever #3

    GÖKANLAM

    Sen buzul mavi, sen kaç yılın aynalı dolapları

    Kırılan bardakları elbiselerin ve çocukları

    Lekesiz gözleriyle ne kadar maviyse

    o kadar hiç konuşmadıkları

    Sen buzul, sen devamlı, sen...

    Şiiri, Edip Cansever'in sesinden dinlemek için tıklayınız.

    Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever #4

    MASA DA MASAYMIŞ HA

    Adam yaşama sevinci içinde

    Masaya anahtarlarını koydu.

    Bakır kaseye çiçekleri koydu,

    Sütünü yumurtasını koydu.

    Pencereden gelen ışığı koydu.

    Bisiklet sesini çıkrık sesini,

    Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu.

    Adam masaya,

    Aklında olup bitenleri koydu.

    Ne yapmak istiyordu hayatta,

    İşte onu koydu.

    Şiiri, Edip Cansever'in sesinden dinlemek için tıklayınız.

    Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever #5

    KAR YANGINI

    Neden bu kadar kar, bu kadar yıl, bu kadar yağış?

    Bu kadar uzaklardan nedir bu kadar gelen?

    Bir uzun çan kulesi bembeyaz Samatya'da

    Bir oğlan bir martıyla upuzun seviştiğinden

    Yaslı bir kadın gibi gözleri kendine bakan,

    Kendine baktıkça da çocukları olan hüzünden.

    ...

    Şiiri, Edip Cansever'in sesinden dinlemek için tıklayınız.

    *

    Damla Karakuş

    damla.karakus@ensonhaber.com

    Instagram: biyografivekitap

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