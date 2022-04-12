Kerem Eksen'den aile ve baba oğul çatışması romanı: Ölümden Uzak Bir Yer

Yazar Kerem Eksen'in yeni kitabı Ölümden Uzak Bir Yer, baba-oğul ilişkisi ve aileyi merkezine alan bir anlatı sunuyor.

Sait ve Ömür çiftinin hayatı, merkezinde oğulları Yusuf’un yer aldığı ve yalnızca kendilerinin şahit olduğu inanılmaz bir olayın ardından kökünden değişir. Sonrasında, gündelik hayat tüm tekdüzeliğiyle sürüp giderken Sait’in içinde bir huzursuzluk büyümeye, oğlu ve karısıyla ilişkisine koyu bir gölge düşürmeye başlar.

Yıllar geçtikçe Sait’le Yusuf’un ilişkisi hayaller, beklentiler, korkular ve hayal kırıklıklarının arasında akan, ölümün sürekli olarak kendini hatırlattığı bir hikâyeye dönüşür.

"Dünyanın ucundan..."

Buradayız ve Uyku Krallığı’yla tanıdığımız Kerem Eksen, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan üçüncü romanında baba oğul ilişkisi, aile, inanç ve ölüm üzerine benzersiz bir hikâye anlatıyor. Ölümden Uzak Bir Yer, "dünyanın ucundan kırpılmasının" açılan uçurumun bir tarafında yalnız başına kalmanın romanı.

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"Bir şeylerin olmasını beklemek"

"Bir şeylerin olmasını bekliyor, bekliyor, olmayınca da oturup düşünmek istiyor, mesele nedir, neyi nasıl halletmek gerekir, derken önüne dimdik bir duvar çıkıyor, dokunmayı bile başaramadığı bir duvar, ne yapsın bilemiyor. İyice kararıyor Sait: Umduğum bu değildi. Çocuğum mutluluk getirecek diyordum ama öyle olmadı; fazlasını getirdi, sonra da mutluluğu aldı."