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    Kimsesiz ölen, kendini yalnızlığa mahkum eden Ömer Seyfettin'in cenazesinin başına gelenler

    Türk öykücülüğün önemli isimlerinden olan Ömer Seyfettin yalnız başına öldüğünde hastanedekiler bile onu tanımıyordu. Ne zamanki olay bir gazetede haber olunca gerçek ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 09:59
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    Kimsesiz ölen, kendini yalnızlığa mahkum eden Ömer Seyfettin'in cenazesinin başına gelenler

    Hikayeciliğimizin önde gelen isimlerinden olan Ömer Seyfettin pek çok eseri edebiyatımıza kazandırdı. Efruz Bey bunlardan sadece biridir. Yalnız ve kimsesiz ölen Ömer Seyfettin'in ölümü de hayatı kadar çilekeş oldu.

    Ölümünün ardından Ömer Seyfettin’in cansız bedenini kadavra olarak kullanmak istediler. Çünkü hastane onu kimse tanımıyordu.

    Kendisini gömdüğü yalnızlık, onu insanlardan tamamen uzaklaştırmıştı. Sahipsiz bir ölü olduğunun düşünülmesi, kadavra olmasına yetmişti.

    Ünlü yazarın cesedinin etrafında tıp öğrencileri toplandı. Fotoğraf çekildikten biraz sonra da bir hastane hademesi geldi ve cesedin başını kesti. Fotoğrafı kütüphane memuru çekmişti.

    Başı olmayan ceset

    Ertesi gün fotoğraf gazetelerde yayınlandı ve Ömer Seyfettin’i tanıyanlar hastaneye akın etti. Başı olmayan cesedi almak istediler; ama artık her şey için çok geçti.

    Ölesiye öfkeli kalabalık bir cemaatin huzurunda cenaze namazı kılındı ve Kuşdili’nde toprağa verildi. Ancak hala  rahata eremeyecekti.

    Mezarının bulunduğu Mahmud Baba Haziresi’nin üzerinden yol geçeceği gerekçesiyle mezarı 23 Ağustos 1939’da Zincirlikuyu Mezarlığı’na taşındı.

    Kimsesiz ölen, kendini yalnızlığa mahkum eden Ömer Seyfettin in cenazesinin başına gelenler #1

    Yalnızlığa mahkum bir yazar

    Ölümünün üzerinden 21 yıl geçmişken, kemikleri, Asya’dan Avrupa’ya geçti. Yalnızlığa mahkum bıraktığı göçebe ruhu, belki de gezmeye doyamamıştı, kim bilir…

    Bıraktığı onca eser, hikayelerinin gölgesinde yaşadığı yalnızlığıyla bir Ömer Seyfettin geçti bu dünyadan…


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