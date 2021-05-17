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    Kirsten Boie'nın kaleminden umut dolu bir yolculuk

    Çocuk ve gençlik edebiyatının en önemli isimlerinden Alman yazar Kirsten Boie, yeni romanı Karaca Olmak İsteyen Tilki ile umut dolu bir maceraya davet ediyor.
    • Özel İçerik
    • 17.05.2021 - 10:33
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    Kirsten Boie'nın kaleminden umut dolu bir yolculuk

    Alman edebiyatının çağdaş ustalarından Kirsten Boie, insanın doğa için oluşturduğu tehdidin gölgesinde yaşam mücadelesi veren orman hayvanlarının gözünden benzersiz bir gerçeklik yaratıyor.

    Ailesini kaybeden bir tilki yavrusunun hayatta kalma serüvenini, yalın anlatımı ve zarif üslubuyla hikâyeleştiriyor.

    Evrensel bir duygudaşlığa davet eden kitap, farklılıkların ve bakış açısının, yaşamlara katacağı harikulade ihtimalleri barındırıyor.

    RENKLİ DESENLER

    Barbara Scholz'ün renkli desenleriyle canlanan roman, ister tilki ister çocuk olsun, her canlının sevgiye, anlayışa ve güvene ihtiyacını duyumsatıyor.

    Kirsten Boie nın kaleminden umut dolu bir yolculuk #1

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    Sayfa: 200

    KEŞİFLERLE DOLU BİR YOLCULUK

    "Ormandaki büyük yangından kaçan karacalar, porsuklar, baykuşlar, tavşanlar, tarlafareleri... Ailesini kaybetmiş yavru tilkiyi gördüklerinde, hiçbiri onu sahiplenmek istemez. Ne de olsa, "Tilki her zaman tilkidir." Anne Karaca dayanamaz, Mavi Göz adını verip kucak açar yavruya. Ama tarlafaresi yavrusu ortadan kaybolunca tüm gözler ona çevrilir. Kalbi kırılan Mavi Göz, gerçek ailesini bulmak için keşiflerle dolu bir yolculuğa çıkar..."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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