Kısa klasikler'de bu ay: Bir Çift İpek Çorap ve Tefeci Gobseck

Kısa klasikler'de bu ay: Bir Çift İpek Çorap ve Tefeci Gobseck

Can Yayınları'nın kısa klasikler serisinde bu ay kate Chopın'ın Bir Çift İpek Çorap ve Honore de Balzac'ın Tefeci Gobseck kitapları var.

Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

İşte o iki klasik kitap...

Bir Çift İpek Çorap ve Başka Öyküler

Zamanlarının ötesinde yaşayan kadınların cesur sesleri Amerikalı yazar Kate Chopin'in dokuz kısa öyküsünden oluşan bu kitaptaki hikâyelerin neredeyse tamamı, Kanada'nın Acadia (bugünkü Nova Scotia) kırsalında ve Acadia halklarının göç ettiği Louisiana'da geçer ve Fransızca konuşan Acadia, Creole ve Cajun halklarının yaşantısına odaklanır.

Chopin'in bu kısa öykülerindeki kadın karakterler içlerindeki tutkuyu keşfetme, kabullenme ve duygularına teslim olma yetenekleriyle yazarın kült romanı Uyanış'ın başkarakteri Edna'nın öncülüdürler.

Her seferinde karar veren, harekete geçen, inisiyatifi alan, olayların seyrini değiştiren bu kadın karakterler aynı yaratıcıları gibi, kaleme alındıkları döneme göre zamanlarının ötesinde istisnai bir zihinsel özgürlüğe ve cesarete sahipler.

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Sayfa: 96

Tefeci Gobseck

Balzac İnsanlık Komedyası'nda 19. yüzyılın ilk yarısını ve Fransa'yı kapsayan, yaşanmış gerçeklikten çok onun bir tür aynası niteliğini taşıyan, kendi tarihi, coğrafyası, soyluları ve burjuvazisi, esnafı ve köylüleri, politikacıları ve züppeleri daha da önemlisi kendi yasaları, felsefesi, bilimi bulunan alabildiğine özgün bir roman evreni yarattı.



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Sayfa: 80

ÖZEL YAŞAMDAN SAHNELER

Yüz otuz yedi eserden oluşan yirmi altı ciltlik devasa yapıtın Özel Yaşamdan Sahneler bölümünde yer alan Tefeci Gobseck'de, Balzac bu kez bir tefecinin de dahil olduğu bir aile dramını genç avukat Derville'in gözünden anlatıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com