Kişisel gelişim sevenler için, Yarının İşini Yarına Bırakma kitabı

Türkiye’nin İlk Kadın Fütüristi, Forbes Dergisi internet sitesinde Dünyanın En Etkin 50, En Etkili 100 Kadın Fütüristi arasındaki tek Türk, Türk Yuval Hararisi de denen Fütürist, Ekonomist, Gelecek Düşünürü ve Küratörü, T-İnsan UFUK TARHAN’ın merakla beklenen ve alanında yine müthiş bir başyapıt olmaya aday yeni kitabı Yarının İşini Yarına Bırakma...

Yarının İşini Yarına Bırakma, geleceğe dair sarsıcı tespitleri, keskin analizleri ve son derece yalın, kolay anlaşılır anlatımı ile yarınlara hatta sonrasına da ışık tutacak devrimsel iddialarla, önerilerle, bilgi ve kavramlarla dolu müthiş bir kaynak, zamansız bir başucu kitabı.

Sayfa: 336

MESLEKLERİ BULMA FORMÜLÜ

Tarhan’ın her eserinde, her yazısında olduğu gibi bu yeni kitabını da akıcı üslubu ve QR kodlarısayesinde bir çırpıda okuyacak, sonra altını çize çize, not ala ala defalarca gözden geçirecek,bütünüyle içselleştireceksiniz.

"Geleceğin Mesleklerini Bulma formülü" ve "2109 Menifestosunu Yazma" bölümleriyle interaktif bir deneyim de yaşayacağınız Yarının İşini Yarına Bırakma, hemenanlayıp benimseyeceğiniz baştacı ve eşsiz değerde kaynağınız olacak.

YENİ MODEL

"Asla daha az öğrenemezsiniz, sadece daha fazla öğrenebilirsiniz ve bir şeyleri asla var olan gerçekle savaşarak değiştirmemelisiniz. Değiştirmek için var olan modeli geçersiz kılan yeni bir model oluşturmalısınız." Buckminster Fuller

