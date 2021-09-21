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Kitap dostları İstiklal Kütüphanesi'nde yazar Tarık Tufan'la buluştu

Kitap dostları İstiklal Kütüphanesi'nde yazar Tarık Tufan'la buluştu

Beyoğlu’nda Her Semte Bir Kütüphane projesi kapsamında açılan İstiklal Kütüphanesi, yazar Tarık Tufan’ın Kaybolan kitabının imza gününe ev sahipliği yaptı.