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    Kitap dostları İstiklal Kütüphanesi'nde yazar Tarık Tufan'la buluştu

    Beyoğlu’nda Her Semte Bir Kütüphane projesi kapsamında açılan İstiklal Kütüphanesi, yazar Tarık Tufan’ın Kaybolan kitabının imza gününe ev sahipliği yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 15:41
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    Kitap dostları İstiklal Kütüphanesi'nde yazar Tarık Tufan'la buluştu

    Beyoğlu’nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla Kütüphane Seferberliği başlatıldı.

    Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Her Semte Bir Kütüphane’ projesi kapsamında, ilçenin her semtinde bir kütüphane kurulması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

    Çalışma kapsamında açılan İstiklal Kütüphanesi, yazarlarla okurları buluşturmaya başladı. Yazar Tarık Tufan’ın "Kaybolan" kitabının imza günü, İstiklal Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

    Kitap dostları İstiklal Kütüphanesi nde yazar Tarık Tufan la buluştu #1

    İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

    Yoğun ilgi gören imza gününde okurları için kitabını imzalayan yazar Tufan, daha sonra edebiyat hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

    Söyleşinin ardından okurların sorularını cevaplandıran yazar Tufan, kendilerini ağırladığı için Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a teşekkür etti.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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