Kitap Hediye Günü'ne özel çocuklara, annelere ve romantik aşıklara öneriler Kitap Hediye Günü, her yıl nisan ayının üçüncü pazar günü olarak kutlanıyor. "En iyi hediye kitaptır" diyoruz ve sizler için öneri kitaplar hazırladık. Annenize, çocuğunuza ve sevgilinize kitap hediye etmek istiyorsanız sizleri buraya alalım.

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Kitap Hediye Günü, insanların birbirine kitap hediye etmesinden tutun da okuma etkinlikleri, düzenlenen şenliklere kadar çeşitli aktivitelerle kutlanıyor. Kitap Hediye Günü'nüz kutlu oldun...

Kitap Hediye Günü, kitabın değeri ve okuma alışkanlığının önemini dünya çapında vurgulamak. Okumayı özendirmek. Düşünce ve ifade özgürlüğünde saygıyı teşvik etmek. Kitabın, uluslararası platformda kültür alış verişi oluşturmasını sağlamak. En evrensel olanı da, anlayış ve hoşgörüyü geliştiren niteliğiyle dünya barışına hizmet etmek gibi amaçları güdüyor.

Tanımadığınız insanlara kitap hеdiyе еtmеyе hazır mısınız? "E gеrеk var?" dеmеyin, öncе kitaplarla еn güzеl yatırımı kеndinizе yapın, sonra еtrafınızdakilеrin еn dеğеrli yatırımlarına katkıda bulunun.

En iyi hediye kitaptır

En iyi hediye bize göre kitaptır. Kitaplığınızda hediye etmeye kıyamıyorsanız, sevdiklerinize kitap alıp armağan edebilirsiniz. 17 Nisan Kitap Hediye Günü'nde sevdiklerinizi mutlu edin.

Kitap sevgisi...

Bir hatıradır kitap... O yüzden bu güne özel kitap hediye etmeye ne dersiniz? Her yıl Nisan ayının üçüncü Pazar günü “Kitap Hediye Günü” olarak kutlanıyor. Siz de kitaplarınızı kitapseverler için kitap sevgisinin yayılmasına destek olabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız kitap önerileri...

En güzel hikayeler çocuklara…

Çocuklar hayatı keşfederken onlara eşlik edecek, hayal güçlerinin gelişimine katkı sağlayacak ve onlara okumayı sevdirecek birbirinden farklı kitap önerileri sunuyoruz. Futbol tarihinin en önemli sporcularından Messi’nin başarılı kariyer geçmişini anlatan “Dahi Messi”, Leslea Newman’ın bir köpek ile profesör arasındaki dostluğun öyküsünü anlattığı “Hachiko”, saf ve masum küçük Charlie’nin sürükleyici hikayesiyle çocukların kalbinde yıllardır yer edinen “Charlie’nin Çikolata Fabrikası”, küçüklere verilebilecek en güzel armağanlar olabilir.

Anneler için mücadele eden kadınların kitapları

Kapsamlı kitap seçkisi, annenizin hem ruhuna dokunacak hem de zevkine hitap edecek birçok değerli eseri bulunduruyor. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen bir kadının hikayesini merkezine alan “Jane Eyre”, kadının varoluşu ile toplumdaki yerini ele alan “Kurtlarla Koşan Kadınlar“, kadınların yazar kimliğinin önündeki engeller üzerine yazılmış, manifesto niteliği taşıyan “Kendine Ait Bir Oda”, annenize hediye edebileceğiniz kitaplar olarak seçkide yer alıyor.

Romantik aşıklar için öneriler

Konu aşk olduğunda şiirin gücü yaygın olarak kabul edilen bir düşüncedir. Şiire yeni bir soluk getiren özgün üslubuyla geçmişten günümüze tüm kuşaklara ilham olmayı sürdüren Cemal Süreya’nın “Sevda Sözleri”, Özdemir Asaf’ın okuruna her okuyuşta yoğun duygular hissettiren, aşkın tabiatına yaraşır seçme aşk şiirlerini içeren “Lavinia” ve Atilla İlhan’ın imkansız aşkları, özgürlük ve özlemi ağırlıklı olarak ele aldığı “Ben Sana Mecburum” ile sevginizi sevdiğinize şiir kitaplarıyla hediye edebilirsiniz.

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