Kitap kapaklarının sıra dışı olması okurları o kitabı almaya itiyor Kitap kapakları okurlar için vazgeçilmez bir unsur. Bir kitabın kapağı ne kadar ilginç ve sıra dışı olursa kitapseverler için bir o kadar ilgi çekiyor. Bunun farkında olan yayınevleri farklı kapaklarla okurlarının raflarını süslüyor.

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Bir kitabı incelerken ilk önce arka kapağındaki tanıtım yazısına bakarız. Tanıtım kapağı ilgimizi çekmiyorsa; bu sefer kapağının ne kadar etkileyici olduğuna bakarız. Bu bütün kitapseverler için geçerli olan bir durumdur. Kitap kapağının sıra dışı olması, ilgi çekiyor olması kitapseverler üzerinde o kitabı okuma isteği uyandırıyor.

Okuyacağımız kitabı kapağına göre seçmeyiz elbette. İyi kitap olduğunu biliyorsak alırız. Güzel kapak karar vermede etkili en önemli faktör değil ama önemli faktörlerden biri özetle...

Ama kötü bir kapak yüzünden iyi bir kitabı ıskalama riski her zaman mevcuttur ya da kötü bir kapak yüzünden ortalık yerde açıp da okumak istemeyebiliriz.

Satın alma davranışı

Kitap kapaklarının satın alma davranışına etkisinin çok büyük olduğu aşikar. Kitabın ve yazarın adı kapatılmış iki kitabı yan yana koyalım. İlla ki birinin kapağı bize daha ilgi çekici gelecek ve onu alıp karıştırmak isteyeceğiz.

İlgi çeken kapak tasarımları

Kitapseverlerin gözüne hoş ve çekici gelen kapaklar yayınevlerinde çalışan çizgi editörlerinin de dikkatini çekiyor.

Kitabı yayına hazırlamadan önce günlerce kapak üzerine çalışan editörler, en ilgi çekici ve ilginç kapakta karar kılar.

Okurların bu yöndeki taleplerini bilen yayınevleri ve editörler bazen hayal dünyasının sınırlarını zorlayabiliyor.