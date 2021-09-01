Kitap kokusunu sevmenin literatürdeki adı aslında nedir

Hemen herkes bir kitabı eline alırken sayfalarını karıştırır sonra da burnuna götürür ve koklar. Bu kokunun literatürdeki adı ise Bibliosmia'dır.

Kitap kokusu... Hiçbir kokuya benzemeyen sıra dışı ve cezbedeci bir koku. Her kitapseverin özel tutukusudur kitap koklamak. Hiç kitap okumayan birisi için bile bu koku vazgeçilmezdir.

Bahsettiğimiz gibi kitap kokusunun özel bir anlamı var ve aslında gerçekte de adı var:

Bibliosmia

Bibliosmia

Bibliosmia. Kitap kokusunu sevmemizin nedeni ise sayfa bileşenlerindeki doğal kokuymuş. Selüloz kokusu ve diğer maddeler bizi mutlu ediyormuş.

Yazılı kâğıdın neden güzel koktuğunu, o kâğıdı koklamış olmanın neden zevk verdiğini ancak ve ancak bir kitapsever anlayabilir. Ama bunun bir bağımlılık olduğunu da kabul etmek gerekiyor.