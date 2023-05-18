Kitap kurtları çocuklar için Elmer serisi üç eğlendirici kitap Çocukların severek okuyacağı kitaplardan öne çıkanları minik okurlar için hazırladık. Anne ve babalar; bu kitaplar çocuklarınız için...

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Yetişkinlere seslendiğimiz kadar çocuk okurlara sesleniyoruz; ve onları asla unutmuyoruz. Minik kitapseverler için hem çok okunan ve bilinen çocuk kitaplarından seçtiğimiz üç esere bakmadan geçmeyin.

İşte küçük kitap kurtları için hazırladığımız aynı seriden oluşan kitaplar...

Elmer ve Gül

Sayfa: 32

David Mckee'nin ilk kez 1989 yılında yayımlanan resimli çocuk kitabı serisi Elmer, dünya çapında modern bir klasik olmaya devam ediyor.

Rengârenk, esprili ve yamalı fil Elmer, birbirinden heyecanlı maceraların kapılarını aralarken kendisini olduğu gibi kabul etmeyi öğreniyor. Dostluğun ve sevginin izlerini neşeli üslubuyla süren David Mckee, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara farklı olmanın hiç de kötü bir şey olmadığı mesajını ulaştırıyor.

Elmer Günü

Sayfa: 32

Bol yiyecek ve eğlenceyle birlikte tüm gün süren Elmer'in gününe katılın.

Elmer ve Kelebek

Sayfa: 32

Elmer, Kelebek'i yere düşen bir dalın altından kurtarınca, Kelebek bu iyiliğin karşılıksız kalmayacağına dair Elmer'e söz veriyor. Ama bir kelebek bir file nasıl yardım edebilir ki?

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