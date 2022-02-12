Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmanın 6 yolu

Kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyor ama bir türlü istikrarlı olamıyorsanız tüm başarısız deneyimlerinizi unutun ve içeriğimizdeki 6 maddeyi uygulamayı deneyin...

“Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez.”

Victor Hugo





Kitap okuyan insan güzel konuşur, kelimeleri bile çeşitlenmeye başlar düşünce yapısı , olaylara insanlara Dünyaya bakış açısı değişir. Her kitap okuyan başarılı olmayabilir ama başarılı olan, Dünyada iz bırakan, bir şekilde fark yaratan her insan okumayı seviyordur. Eğer kişi kendini geliştirmek istiyorsa uygulayabileceği en ucuz yöntem kitap okumaktır.Düşünsenize insan hayatını bir şeye adıyor 20 yıl 30 yıl belkide bir konu üzerine bir kitap yazıyor siz onun ömürlük tecrübesini bir öğün yemek parasına satın alıyorsunuz, bundan daha karlı bir şey olabilir mi? Yazarın tüm hayatını adadığı, araştırdığı şeyi küçük bir bedelle hayatınıza katabilmenizin en kolay ve ekonomik yolu kitap okumaktır.Peki nasıl olacak bu kitap okumayı sevme işi, belki daha öncesinde defalarca denediniz defalarca da biyerlerde sıkıldınız bıraktınız.

1.Doğru Kitabı Seçin;

Bir çok insan okumaya başlarken yanlış kitaplar seçiyor.Ağır uzun kitaplarla başlıyor olmak en baştan bu sevdadan vazgeçmeye sebep olabilir. İlginizi çeken kısa öz size okumayı sevdirecek kitap seçimi önemlidir. Kalın kitaplar, zaman zaman okuma alışkanlığına sahip olan kişilerin bile gözünü korkutabiliyor. Bu nedenle okumayı alışkanlık haline getirmek istiyorsanız gözünüzün korkmayacağı daha ince kitapları seçmeniz faydalı olacaktır.İlk başta ilgi alanlarınıza uygun kitaplar,merak duygunuzu harekete geçirip sizi motive edecek polisiye romanlar, çocuk kitaplarıyla bile işe başlayabilirsiniz. Size bir şey katmak zorunda olmayan, heyecan yaratan kitaplarla okumaya başlayarak bir kağıda sayfalara harflere bakarken zaman geçirmeyi sabretmeyi öğrenmeniz kolaylaşır.

2.Kendinizi Başladığınız Kitabı Bitirmeye Zorlamayın;

İlk 40-50 sayfada bir kitap sizi içine çekmiyor sonunu merak ettirmiyor, keyif vermiyorsa o kitabı bitirme konusunda inatçı olmayın.Kitapları zevk almadan okumaya çalışmak, yani okumak için okumak da sıkıcı bir deneyim yaşamanıza neden olabilir. Keyif almadığınız bir kitapta ısrarcı olup okumayı kendiniz için zulme çevirmeyin. Yeni bir kitaba geçmek için vakit kaybetmeye gerek yok.

3. Okuma Listesi Hazırlayın;

Okumak istediğiniz kitapların bir listesini oluşturabilirsiniz. Bunun için bir not defteri kullanabileceğiniz gibi mobil uygulamalardan da yararlanabilirsiniz. Bu uygulamalar sayesinde okuyacağınız kitapların yanı sıra okuduğunuz kitapları da listeleyebilirsiniz. Bu listeleme ise motivasyonunuzun artmasına yardımcı olur.

4. Telefon ve Televizyondan Uzaklaşın;

Parklarda, otobüste, kafelerde pek çok insanın farklı mekânlarda kitap okuduğunu görüyorsunuz. Fakat siz bunu gerçekleştirmek için öncelikle kitap okurken odaklanma konusunda kendinizi geliştirmeli ve alışkanlık kazanmalısınız. Aksi takdirde dikkatiniz kolayca dağılabilir ve bu, okuduğunuzu anlamadığınızı düşünmenize, kitaplardan uzaklaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle telefon, televizyon gibi aklınızın farklı yerlere kaymasına neden olan aletleri kapatarak veya uzaklaştırarak kitap okumaya başlamalısınız.

5. Günde Kaç Sayfa Okuyacağınıza Karar Verin;

Hedefiniz alışkanlık oluşturmaksa, kitap okuma davranışını düzenli periyotlarla rutin haline getirmelisiniz. Bu sebeple yapmanız gereken şeylerden biri de günde kaç sayfa okuyacağınıza karar vermek. Örneğin günde 10 sayfa okumak, başlangıç için oldukça uygun. Bunun yanı sıra yanınızda kitap taşıyarak uygun bir zaman ve mekân bulduğunuzda planladığınızdan daha çok kitap okuyabilirsiniz.

6.Pes Etmeyin!

Bir alışkanlıktan vazgeçmek de alışkanlık kazanmak da sandığınız kadar kolay olmayabilir, ama pes etmemelisiniz. Alışkanlık kazanmanızı sağlayacak en önemli nokta bu! Burada birkaç gün denemekten bahsetmiyoruz. Kitap okumadığınızda hayatınızda bir eksiklik hissedeceğiniz aşamadan bahsediyoruz. Doğru kitapları seçerek kitap okumanın verdiği zevki yaşayabilir ve kitap okuma alışkanlığını kazanabilirsiniz.