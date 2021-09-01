Kitap okumak bir ceza unsuru olabilir mi sorusu

Haberlerde, televizyonlarda bazen duyar ve okuruz. Mahkeme suçluya kitap okuma cezası verdi. Peki, kitap okumak gerçekten bir ceza unsuru olabilir mi?

Kitap okumayı bir ceza gibi görüp gösteren hakime kızıyoruz, ama bu kararın içerdiği acımasız gerçeği de görmek lazım. Toplumun ekseriyeti kitap okumayı sevmiyor.

Hatta ceza kesilen kişi muhtemelen 900 TL paradan çok 10 kitap okumak zorunda kalmaya bozulmuştur.

Kitap okumayı seven birisi için bu ceza değil, bir nimet. Kişi hem 10 yeni kitap okuyacağım hem de cezadan kurtulacağım diye sevinebilir.

MERAK DUYGUSUYLA OKUMAK LAZIM

Kitap okumak, kişisel ilgiler, seçimler ve merak duygusuyla işleyen çok özel bir zihinsel faaliyettir.

Yaşı her ne olursa olsun insanın en temel özgürlük alanlarından biri dilediği kitabı, kendi istediği zamanda ve biçimde okuyabilmesi, istediği kitaba erişmesi, edinmesi, okuyacağı kitabı seçebilmesidir.





KİTAP OKUMA CEZASI

Özünde düşünsel ve duygusal özgürleşmeyi mümkün kılabilen en insani konulardan biri olan kitap okumanın ceza olarak kullanılması hiçbir nedenle kabul edilemez.

Kitap okuma cezası gibi yanlış uygulamalar, entelektüel bağlamda okuma kültürümüzün gelişmesini sekteye uğratmakta, toplumdaki kitap algısını ciddi oranda örselemektedir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com