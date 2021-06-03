Kitap okumak unutkanlığı azaltıyor

Yapılan bazı araştırmalara göre, günde yarım saaten fazla kitap okuyanlarda unutkanlık azalıyor.

Unutkan mısınız? O zaman bol bol kitap okuyun. Çünkü geçtiğimiz yıllarda yapılan bilimsel bir araştırmaya göre; günde yarım saat en az 50 sayfa kitap okuyan birisi unutkanlıkla başa çıkabiliyor.

Günlük hayatınızda bir yerden bir yere giderken yanınızda mutlaka, dergi, gazete ya da kitap olmalıdır. Kitap okuyan kişilerin hayal dünyası genişler ve kendini kitap karekteriyle özdeşleştirir. Dolayısıyla kitap okuyan birisinin beyni sürekli işlevsellik kazanıyor.

UNUTKANLIK...

İnsanlarda, klinik şikayeti olarak unutkanlık, bilişsel fonksiyonlarda azalma, eşyaları koydukları yerleri unutma, insanların isimlerini karıştırma, bir süre sonra ilerledikçe evin odalarını karıştırma adres bulamama gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.





BAZI BELİRTİLER

Konuşmada bozukluk, hareketlerinde azalma, küçük ve büyük abdestini kaçırma, yatağa bağımlılık gibi ilerleyici bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık özellikle hasta ve yakınlarına çok sıkıntı vermektedir.





KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

İnsanlar günlük hayatlarında çoğu şeyi unuturlar. sabah kalktığımızda bazen dün gece ne yediğimizi bile unutabiliyoruz. Bunun için uzmanların sık sık vurguladığı bir nokta var: Kitap okumak...



