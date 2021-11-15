Kitap okurken beynimiz nasıl etkilenir, nasıl tepkiler verir

Kitap okurken beynimiz nasıl etkilenir, nasıl tepkiler verir

Kitap okurken beynimizin nasıl etkilendiği konusunda farklı bilimsel çalışmalar yapıldı. Fakat, okunan bir kitapla birlikte beynimizde yepyeni ufuklar açılmasıyla beraber, beyinde rahatlama olur.

Kitap okurken beyniniz uyaranlar ile dolu olur, çünkü bu aktivite beyninize hem kısa hem de uzun vadede bir sürü yarar sağlar.

Örneğin stresi azaltır, uyku kalitenizi artırır, hafızanızı ve kelime dağarcığınızı geliştirir ve hatta zekanızı bile artırır. Ancak çok az insan, kitap okurken beyinlerine tam olarak ne olduğunu bilir.

Genel olarak, okumak sonunda anlama ulaşan bir kelimeleri deşifre etme sürecidir.

Ve, araştırmaların bakış açısından bakıldığında aynı anda gerçekleşen tüm küçük süreçleri bilmek ilginçtir.

Bunun amacı, bilim insanlarının tüm adımları tanımlayabilmesi ve böylece öğrenme yetersizlikleri olan insanlara yardımcı olabilmesidir.





BEYİNDE GERÇEKLEŞEN SÜREÇLER

Yakın zamana kadar bir kişi kitap okuduğunda beyninde gerçekleşen süreçleri gerçek zamanlı bir şekilde bulabilmek çok zordu. Ancak şimdi nörobilim, bir görev sırasında beynin aktivitelerini görmemize olanak tanıyor.

Bu, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve diğer teknikler sayesinde mümkün olan bir şey.

Buna ek olarak, daha küresel bir açıdan bakacak olursak, nörobilim okumak ile biliş, duygular, öğrenme ve bilişsel performans arasındaki ilişkiyi bilmekle de ilgileniyor.





KELİMELERDEN ANLAMA

Beynin, basılı bir kelime ile karşılaştıktan sonra sol arka bölgesini aktif hale getirmesi sadece 400 milisaniye sürer.

Burası, yazım ve fonolojik kodlama alanlarının bulunduğu yerdir. Eğer kelimeyi halihazırda biliyorsanız o halde morfolojik, sözdizimsel ve anlamsal tanımlama anında gerçekleşir.

MORFOLOJİK TANIM...

Morfolojik tanıma en temel süreçtir. Burada, beynin sol ön bölgelerinin aktivasyonu sayesinde kelimeyi oluşturan harfleri tanıyabilir ve sonrasında tanımlayabilirsiniz.

Benzer bir şekilde, söz dizimini tanımak söz konusu olduğunda da, bunun bir isim mi yoksa bir fiil mi olduğunu ve geçmişe mi, şimdiye mi, yoksa geleceğe mi atıfta bulunduğunu da anlayabilirsiniz.

Böylece beyniniz, kelimeleri daha sonra tanıyabilmek için kelimeler arasında ilişkiler kurar.

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