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    Kitap okurken kahve içmeyi neden seviyoruz, kitap ve kahve teması nasıl ortaya çıktı

    Kitap okurken bir elimizde kahve fincanı hep vardır. Neden kahve sorusunun ise bilimsel açıklaması var. Bunun yanında sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte kahve ve kitap teması da gelişti.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 13:59
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    Kitap okurken kahve içmeyi neden seviyoruz, kitap ve kahve teması nasıl ortaya çıktı

    Kitap okurken bir şeyleri içmeyi severiz. İçmeliyiz de... Ama bu içtiğimiz çoğunlukla kahve oluyor. Kitap ve kahve teması özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte iyice yaygınlaşan bir tema oldu günümüzde. Ama "Neden kitap okurken kahve içeriz" sorusunun bazı bilimsel açıklamaları var.

    Bilimsel açıklamaya göre; kitap okurken içilen kahve zihni diri tutar ve okunan kitabın daha iyi anlaşılmasını sağlar. Kitapseverler okuma eyleminin getirdiği dinginliği uzunca bir süre yaşayabilmek için kafeinin gücünden faydalanıyorlar.

    Yazarlardan ilham alma

    Kitapseverer yazarlardan da çok etkilenirler. Örneğin masasında çalışan bir yazarın önünde kahve fincanı varsa bu okuru da dolaylı yoldan etkiliyor. Onun gibi görünmek isteyen okurlar, sevdiği yazar gibi kahve içmeyi seviyor.

    Kitap okurken kahve içmeyi neden seviyoruz, kitap ve kahve teması nasıl ortaya çıktı #1

    Rahatlatıcı algı

    Kahvenin muazzam ve lezzetli aroması sayesinde bilinçaltında rahatlatıcı bir algı oluşuyor. Bu sayede bir kitabı elinize aldığınızda istemsizce diğer elinizde kahve kupasını istiyorsunuz.

    Kitap okurken kahve içmeyi neden seviyoruz, kitap ve kahve teması nasıl ortaya çıktı #2

    Kahve ve kitap teması

    Kahve ve kitap temasının çıkış noktasında büyük etkisi olan kahvecilerin, son yıllarda popüler bir alışkanlık olmasını da yine kullanılan konseptler sağlıyor. Sakin bir ortam ve kahve kokusunun bütünleşmesi kitapseverlerin saatlerce aynı yerde kitap okumalarını sağlıyor.


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