Kitap okurken müzik dinlemek Kitap okurken çoğu okur müzik dinleyerek okuma eylemini gerçekleştirir. Müzik dinleyerek kitap okumanın dikkat üzerine ayırt edici özelliği var.

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Kitap okurken farklı şeyler bize eşlik eder. Bu çay, kahve ya da sevdiğimiz kedilerdir. Ama bunlardan biri de hiç kuşkusuz müziktir. Müzik dinleyerek kitap okumak ne kadar sağlıklı sorusu da geçerliliğini korumaktadır.

Çoğu kitapsever için müzik vazgeçilmedir kitap okurken. Bazı okurlar için ise "Dikkatim dağılır" gerekçesiyle sessiz bir ortamı tercih eder. Dinlenen müzik genelde sözsüz olup, klasik tarzda olmaktadır.

Müzik dinleyerek kitap okumanın üzerinde ayırt edici bir özelliğinin olduğunu belirtmek gerekiyor. Müziğin iyileştirici gücü sayesinde kitapseverler kitap okurken hayal dünyaları da genişleyebiliyor. Söz konusu kitapta geçen bir diyalog ya da olay, müzikle okur kafasında canlanabiliyor.

Terapi olarak kitap ve müzik

Kitap okumak her ne kadar bir terapi görevi yürütse de aynı şeyi müzik için de söyleyebiliriz. Çünkü bu iki alan birbirleriyle kopmaz bağlarla bağlıdır. Hem kitap hem de müzik kişiyi uzun bir yolculuğa çıkartır.

Dünyayla bağları koparmak

Aynı saat diliminde hem kahve hem meyve hem simit hem çerez hem çay hem bisküvi hem de meyve suyunu aynı anda tüketip müzik dinlerken kitap okumak dünyayla bağları koparmak demektir.