Kitap okurken uykumuzun gelmesi fiziksel nedenlere bağlı

Çoğu kitapseverin ortak noktasıdır kitap okurken uykularının gelmesi. Bunun belli başlı sebepleri var ama en önemlisi de fiziksel nedenlerdir...

"Yatağa uzanıyorum, elime kitabı alıyorum ama hemen uyku basıyor." diyenlerdenseniz, merak etmeyin yalnız değilsiniz...

Kitapseverlerin ya da kitap okumaya meraklı kişilerin sık sık şikayet ettiği kitap okurken uykularının gelmesi, fiziksel ve bedensel yorgunluktan ileri gelmektedir.

Bunun yerine kitabı yatağa uzanarak değil, koltuk ya da çalışma masanızda okuyabilirsiniz. Uzanmak isteseniz bile uzanamaz ve böylece kitap okumaya devam edebilirsiniz.

Fiziksel sebepler...

Kitap okurken uykunun gelmesinin fiziksel nedenlere bağlı olduğunu söylemiştik. Peki o fiziksel nedenler neler?

Bu algı dışında bir de fiziksel sebepler var elbet. Gözlerimiz sözcüklerin takibi sırasında düzenli hareketlerde bulunmak zorundadır. Beynimizin fonksiyonu şöyle işler: Beynimiz, önce gözlerimizin gördüğü harfleri yorumlar.

Bunları anlamlı kelimelere, cümlelere ve paragraflara dönüştürür. Ve bunlar çok hızlı olur. İşte bu sırada beynimiz çok fazla enerji harcar ve bunun yanında göz kaslarımız da yorulur. İşte bu sırada da uyku hali başlar.





Sıcak ortamda kitap okumayın

Bulunduğunuz ortamın çok sıcak olmamasına dikkaet edin. Sıcak bir oda gevşemenize neden olur ve göz kapaklarınızın ağırlaşmasına sebebiyet verebilir.

Egzersiz yapın

Elinizdeki kitabı mutlaka okumalı, hatta belki bitirmeliyseniz, o zaman başlamadan önce hafif egzersizler yapabilir; çay, kahve gibi sizi uyanık tutacak içecekler tüketebilirsiniz.